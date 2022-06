El intendente de Mar del Plata se reunió con el padre del joven asesinado

“Hay que tener claro que la sociedad está viviendo una situación de violencia inusitada”, expresó Montenegro, y dijo que "si uno busca los antecedentes de lo que ocurrió, es casi absurdo".

En ese sentido, y al plantear que todo se inició con una discusión porque los adolescentes tiraban objetos desde un balcón, Montenegro señaló: “Es una situación que nos hace decir quiénes eran los mayores que tenían que cuidar a esos menores, que estaban a cargo, la responsabilidad que tienen los mayores sobre los menores”.

Montenegro-padre-asesinado2.jpg El intendente Guillermo Montenegro dialogó con el padre del joven asesinado en Mar del Plata. Captura.

De esta manera, y en sintonía con planteos similares realizados desde su espacio político ante hechos en los que se encuentran implicados menores de 16 años no punibles, el intendente consideró que "hay que generar toda una discusión que tiene que ver no solamente con la edad de imputabilidad sino con todo el Régimen Penal Juvenil".

“Estos son los temas que le duelen a la gente, a mí me duelen”, declaró y en la misma línea agregó: "Estos son los temas, el nivel de violencia, de los que se tiene que ocupar la política, tenemos que dejarnos de discutir cosas que a la gente no le afectan. Hay que darnos una discusión muy fuerte de la responsabilidad de los mayores en relación a los menores. No nos podemos hacer los distraídos y la dirigencia política tiene que ocuparse de estos temas", completó.

Por su parte, el padre del joven, Luis Mora, planteó que se cambien las leyes "garantistas" y que el caso sea “bisagra” cuando involucren a menores de edad.

“Lo único que pido es que se haga justicia, que sea un caso bisagra en este país. Que estos señores que están sentados en la Cámara de Diputados que cambien la ley de una vez por todas. Que el señor Intendente ponga justicia en Mar del Plata", dijo.

"Es mi hijo, un santo que no hacía mal a nadie y lo mataron peor que un perro. Qué había hecho, simplemente tomar un colectivo para venir a festejar el Día del Padre: el regalo que me hacen es entregar mi hijo muerto”, expresó al portal 0223.

El hombre señaló que en la Argentina “no hay justicia” y le pidió al presidente Alberto Fernández que haga cambios urgentes: "Al señor presidente que quiere cambiar la corte, que saque a los jueces garantistas de este país y que ponga jueces duros y que la ley se cumpla".

Y agregó: "¿Quién me devuelve mi hijo a mí? Yo a mi hijo lo estoy velando. ¿Por qué hay una madre devastada y un padre que ya no tiene vida?¿Cuándo vamos a cambiar este país?”.