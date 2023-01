El lado oscuro de las redes: cien muertes por acoso o retos

Según las constancias del expediente abierto por la muerte de la menor, el fiscal Juan Ledesma, a cargo de la investigación judicial, ordenó secuestrar el teléfono digital de Milagros, donde estaría el video con la transmisión de la situación que terminó en su muerte.

"La muerte de Milagros es solo una de las cien que se produjeron en Argentina durante el último año, a causa del daño digital producido por el ciberbullying u hostigamiento digital, en especial en las redes sociales de Twitter, Facebook, Instagram y WhatsApp, más los denominados ‘retos virales’ como algunos de los que desarrollan usuarios de TikTok", señaló Javier Miglino, experto en derechos humanos y protección de la Niñez y Director Mundial de la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras.

El estudio reveló que alrededor de 200 mil niños y adolescentes mueren en todo el mundo por causas atribuibles al bullying y el ciberbullying. Y que la depresión es la primera causa de morbilidad y discapacidad en este grupo.

"El acoso cibernético o ciberbullying en las redes sociales tiene un gran impacto en la salud mental de los adolescentes siendo la primera causa de depresión, de desinterés por los estudios, de falta de aceptación del propio cuerpo, de la bulimia y la anorexia y de suicidio de los niños y jóvenes que navegan por las redes sociales , dijo Miglino.

"También -aseguró- hay homicidios perpetrados por los acosadores, como el brutal asesinato de Nicolás Alexander Cernadas, de 13 años, que fue apuñalado hasta la muerte por dos compañeros que lo llevaron engañado a un lugar apartado para luego incendiar el cadáver. Todo había comenzado con posteos agresivos en la red social Instagram".

De acuerdo al estudio realizado por la ONG, los casos de ciberbullying en todo el mundo continúan en aumento con un promedio de 7 de cada 10 niños, adolescentes y jóvenes que navegan en las redes sociales que sufren algún de tipo de acoso o ciberacoso.

El podio mundial de ciberacoso lo ocupa España, con 5 de cada 10 adultos sufriendo ciberbullying y 9 de cada 10 jóvenes, adolescentes y niños que navegan por alguna de las denominadas ‘4 Tóxicas’ (Facebook, Twitter, Instagram o WhatsApp) que sufren hostigamiento, acoso, amenazas, instigación a cometer suicidio o a dañarse, injurias, calumnias y todo tipo de ataques.

"Particularmente en los tres países con mayor cantidad de casos de ciberbullying en el mundo (España, México y Argentina) la violencia machista ha encontrado un nuevo y peligroso disparador, que comienza con la publicación de una foto de una mujer junto a una nueva pareja, para que luego su ex novio o ex marido comience con un hostigamiento y que luego la situación vaya empeorando, hasta llegar al homicidio", consideró Miglino.

Según explican los especialistas, las redes sociales conspiran contra el bienestar físico de niños, adolescentes y jóvenes, haciéndolos ver inseguros con su cuerpo, fomentando comportamientos que llevan a la depresión, la anorexia, la bulimia, la ideación suicida, los intentos de suicidio y los suicidios.

El hostigamiento digital o ciberbullying consiste en atacar sin motivo a una persona, insultándola, amenazándola, injuriándola, manifestando mentiras, publicando dibujos (memes), fotografías o videos, en los que aparece la víctima con mensajes o subtítulos, de modo que resulte infamante o avergonzante.

Es también ciberbullying el envío continuo de mensajes de correo o de chat, o de imágenes o videos que apuntan a lastimar la sensibilidad de la persona que resulta víctima.

Por último, también habrá ciberbullying cuando el agresor suplante la identidad de la persona atacada, de modo tal que ésta reciba agravios o bien inventarse un nombre para degradar y atacar con impunidad, a través de una cuenta falta. "En todos los casos, el ciberbullying se perfecciona cuando produce temor, angustia y preocupación en la víctima", dijo Miglino.

"Puede decirse que cuando alguien padece daño digital a partir del ciberbullying, está completamente solo o sola. La soledad es tan profunda que ni siquiera sus padres, hermanos, parientes o amigos, lo saben de primera mano", explicó Miglino.

El experto señaló que en estos casos la víctima siente vergüenza, o no encuentra las palabras para definir su problema o simplemente no confía en nadie. "Ese veneno de soledad, lo pone triste. ¿Y a quién no?", señaló.

Para el especialista "esos venenos se complementan con el miedo a tomar el celular y encontrar insultos, ataques, fotos, memes y videos de todo tipo, que llegan con el único objetivo de dañar e infundir terror a la persona que padece ciberbullying".

España encabeza la lista de países con mayor prevalencia de esta plaga con 2.050.000 casos, que incluye, adultos, jóvenes, adolescentes y niños. Le sigue México, con 1.950.000 casos; Argentina, con 1.850.000 casos; Italia, con 1.750.000 casos y Japón con 1.650.000.