En lo que va del año mataron a veintidós adultos mayores

Los datos fueron aportados a DIARIO POPULAR por fuentes judiciales, con datos parciales de causas penales con homicidios dolosos en todo el país que tuvieron como víctimas a personas mayores de 65 años, como así también expedientes por lesiones graves en el marco de diversos delitos.

Durante la jornada de ayer, en línea con esta problemática, un hombre de 70 años fue encontrado asesinado, con una bolsa en la cabeza y maniatado en su casa del partido bonaerense de Moreno, y se investiga, entre otras hipótesis, si lo mataron durante un asalto.

El hecho fue descubierto en una vivienda situada en calle Padre Fahy, entre Piovano Sur y Zeballos, de la localidad de La Reja, donde la víctima residía solo.

Todo comenzó cuando los vecinos advirtieron que hacía bastante tiempo que no veía al anciano y, al acercarse hasta la casa, observaron a través de una de las ventanas que yacía inmóvil en su cama, por lo que llamaron al 911.

Cuando los efectivos de la comisaría de La Reja arribaron al lugar constataron que el hombre tenía una bolsa plástica en la cabeza y las manos atadas.

ADEMÁS:

Detuvieron a un miembro de Los Monos junto a la hermana de Ángel Correa

Quemaron a una mujer y por el intento de femicidio arrestaron a su marido

El médico que revisó el cadáver no halló lesiones visibles por golpes o armas, por lo que se presume que fue asfixiado. A su vez, el perito estimó la data de muerte en unas 24 horas anteriores al hallazgo del cadáver.

Los pesquisas hallaron que en el inmueble había un gran desorden pero a raíz de que la víctima acumulaba residuos.

Se manifestó también que los ingresos no estaban violentados aunque de tanta basura que había la puerta principal prácticamente no se podía cerrar, por lo que las medidas de seguridad eran casi nulas. Respecto al móvil del crimen, no se descarta ninguna hipótesis, incluso la del robo, ya que como el anciano vivía sólo y en medio del desorden y la basura, es difícil determinar si guardaba elementos de valor, como dinero en efectivo.

El hecho, caratulado como “homicidio”, es investigado por la fiscal Luisa Pontecorvo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez.

En tanto, un anciano de 83 años fue golpeado y torturado por dos sujetos que ingresaron a su vivienda de la ciudad bonaerense de Sierra de la Ventana y le sustrajeron una suma de dinero, en medio de un asalto perpetrado con extrema violencia.

Se cree que los ladrones habrían contado con el dato erróneo de que la víctima guardaba un millonario monto en dólares y pesos en su domicilio.

El hecho se registró cerca de la medianoche del último domingo en una casa de la calle Iguazú al 100 de esta zona del partido de Tres Arroyos, donde reside Juan Ernesto Simón, jubilado y propietario de algunos departamentos que alquila. En base a los primeros indicios que se manejan, el octogenario habría sido sorprendido por los desconocidos cuando salió a sacar la bolsa de residuos a la puerta y de esa manera, se inició el robo, bajo la modalidad “entradera”. Sufrió heridas de consideración y quedó internado en estado reservado en el hospital local.

“Juan Ernesto Simón, de 83 años, se encontraba sacando la basura de su casa y fue sorprendido por dos delincuentes que actuaron a cara descubierta. Fue reducido dentro de su casa, donde lo ataron y sometieron a golpes, mientras lo torturaban y amenazaban con matar por estrangulamiento con un cinturón”, consignó el portal del diario La Voz del Pueblo de Tres Arroyos.

Según trascendió, la víctima entregó alrededor de 8000 pesos, pero los ladrones le exigían una suma superior de dinero que no tenía, al mismo tiempo que revolvían todos los muebles y provocaban daños en el interior de la vivienda, para luego fugarse, dejando atado y tapado por dos colchones al dueño de casa. Tras liberarse, el anciano llamó a la Policía y fue trasladado a la Unidad Sanitaria de Sierra de la Ventana donde recibió las primeras curaciones, para luego ser derivado al hospital, donde quedó alojado.

Simón ya había padecido un hecho de inseguridad en enero, cuando resultó damnificado por una estafa, mediante el “cuento del tío” y, en consecuencia, no se descarta una relación entre aquellos sujetos y los que ahora concretaron el robo.