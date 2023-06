Fernando Burlando se sumó como abogado de la familia de Cecilia Strzyzowski

"Es un tema tan salvaje y horrendo que merece que los fiscales estén mas cerca del oído de la familia", dijo el letrado, quien minutos antes de las 13.30 ingresó a la sede judicial para mantener un encuentro con el Equipo Fiscal Especial (EFE), integrado por los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Nelia Velázquez y Jorge Gómez.

Burlando llegó este martes a Resistencia y ya mantuvo un encuentro "de más de cuatro horas" con la madre de Cecilia, Gloria Romero, y está previsto que hoy mismo se firme la documentación para sumarse al equipo de abogados que participará de la querella.

"Estoy tratando que todas las líneas de investigación se agoten", expresó el abogado, quien agregó que la madre de la joven de 28 años desaparecida "es una mujer combativa".

Luego de una reunión de más de una hora con los fiscales que tienen a su cargo el caso, el abogado explicó que la investigación por el presunto femicidio de Cecilia "es muy complicada, pero existe mucha voluntad por parte de los encargados en la investigación", y dijo que mañana presentará una "batería de medidas de pruebas" para "fijar la postura de la querella".

Embed

"Hay gente detenida, hay una investigación que está avanzando, en pleno proceso de crecimiento, pero no sabemos algunas circunstancias que son importantísimas, no tenemos ni más ni menos que el cuerpo, por lo que hay que buscar alternativas por si no aparece el cuerpo de Cecilia", agregó.

Por otra parte, insistió en que "la mecánica delictiva que han utilizados estos salvajes es pocas veces vista, ni en las películas hay temas tan salvajes y horrendos. Matar a una persona con la que tienen un vínculo para destrozarla y triturarla me parece que no entra en ninguna cabeza".

También, consideró que el hecho "fue planeado para cometerlo en este lugar, hubo planificación emparentada con la impunidad y creo que lo que debemos resaltar es una cuestión de odio hacia Cecilia" y no descartó la posibilidad de que "haya más responsables" en el hecho y que, a través de la tecnología se puedan encontrar a otros cómplices".

"Esto termina en un juicio por jurados que seguramente será dramático", sentenció el letrado, quien aseguró que planea reunirse esta misma tarde con la madre de Cecilia para analizar las medidas de prueba que presentará este jueves.

Sin título-1.jpg Gloria Romero, la mamá de Cecilia Strzyzowski, convocó a la marcha para "despedir" a su hija.

Cuándo peritarán los restos óseos y el dije hallados

Una de las fiscales que investiga el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowsk aseguró que los restos óseos y un dije hallados en el lecho de un río tras la declaración de uno de los imputados serán analizados en los próximos días antes de ser exhibidos a la familia de la joven.

"Se encontró un dije y restos óseos que son elementos que deben ser luego reconocidos por los familiares. Esta semana o la otra se coordinarán las pericias sobre los nuevos rastros", afirmó a Urbana Play Nelia Velásquez, quien integra del Equipo Fiscal Especial (EFE), junto a sus colegas Jorge Cáceres Olivera y Jorge Gómez.

La representante del Ministerio Público hizo así referencia a los restos óseos hallados aparentemente triturados y otros elementos encontrados, entre ellos un dije de una cruz similar al que llevaba Cecilia, que serán peritados para establecer si son de la joven.

Velásquez aclaró que hoy no se le exhibirá ese dije a la madre de la joven, ya que debe notificarse primero a todas las partes para que participen de ese proceso.