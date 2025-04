Fiesta electrónica fatal en el Autódromo porteño: falleció un hombre de 35 años

Tras las primeras averiguaciones y observaciones, las autoridades indicaron que el cuerpo no presentaba signos de violencia, por lo que se espera a conocer el resultado de la autopsia para determinar si se debió a una muerte natural o si se pudo haber tratado de un caso de consumo de sustancias ilegales.

La víctica fatal fue identificada por las autoridades como Diego Ariel Balbuena, quien tendría domicilio en la ciudad de Buenos Aires. A la espera de obtener novedades, la Fiscalía Criminal y Correccional N°41, a cargo de la causa, solicitó que brinden declaración testimonial médicos, policías y organizadores del evento.

Cerca de 10 mil personas concurrieron a la fiesta electrónica que contó con la participación de los dj’s británicos Sasha y John Digweed. En un contexto de alta aglomeración y por causas que se tratan de establecer, el joven se descompensó y quedó tendido en plena zona de baile.

Fiesta Electrónica Autódromo Afiche.jpg El afiche que anunciaba el nombre de los artistas convocados para el evento.

Fue allí que otras personas que participaban de la fiesta lo encontraron y dieron aviso al área de emergencias. Ante la advertencia, el personal médico presente en el lugar se movilizó y lo sacó del medio del campo para poder auxiliarlo. Aunque le realizaron maniobras de reanimación durante varios minutos, aproximadamente a las 3:30 se constató el deceso.

“El lugar es muy grande, pero me sorprendió la gente que había. Igual parecía muy bien organizado, no hubo colapsos en los accesos. Y era al aire libre”, contó Ignacio Massa, un joven que asistió al evento, a Infobae. Fuentes policiales indicaron que la fiesta electrónica fue organizado por la empresa Together Entertainment S.A. y “contaba con todas los requisitos que demanda la Ley de Eventos Masivos de la Ciudad”.

Según se detalló, tenían autorizado un aforo de 15 mil personas, todos mayores de 18 años y el plan médico asistencial que propusieron había sido aprobado previamente por el SAME que incluía seis ambulancias y 12 médicos, cuya lista de profesionales también había sido autorizada previamente por las autoridades.

Además, había 15 socorristas de Asociación Vecinal y Bomberos Voluntarios Vuelta de Rocha y una dotación de los Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha con un autobomba, 10 bomberos y 11 extintores. La seguridad constaba de 150 custodios privados registrados en el Ministerio de Seguridad, quienes estaban encargados de las tareas adentro del predio del evento y de los controles y cacheos en los accesos.

En los ingresos también hubo presencia de agentes de la división Antidrogas de la Policía de la Ciudad, quienes labraron 22 actas por tenencia de estupefacientes y secuestraron cigarrillos de marihuana y pastillas de éxtasis.