Ya son seis las mujeres, dos de ellas menores de edad, las que lo acusan de operar una red de prostitución, en la que instigaba a las víctimas a participar de fiestas sexuales con él y con quien les ordenara.

La situación procesal de Daniel Zisuela se agravó en las últimas horas con la aparición de tres nuevas víctimas que declararon en su contra, motivo por el cual el ex concejal de Florencio Varela, ex titular del sindicato local de Gastronómicos de la región y ex presidente de Argentino de Quilmes continuará detenido mientras la Justicia prepara el pedido de elevación a juicio de causa, en la que está acusado de operar una red de prostitución entre las que había menores de edad.