En esta oportunidad, un camióndobló en contramano por la avenida Directorio y estuvo cerca de protagonizar una verdadera tragedia.

A partir del video del accidente, se ve cómo el camión iba por la avenida San Pedrito cuando el semáforo cambió a rojo y el conductor no llegó a frenar.

Fue entonces cuando el conductor del camión dobló hacia la derecha en contramano. Debido a esta maniobra impropia chocó contra un poste de alumbrado público, arrancó un semáforo y además chocó a dos camionetas.

El conductor de una de estas camionetas fue trasladado al Hospital Piñeiro con lesiones leves. Fruto del accidente, sufrieron heridas menores un peatón y otro hombre que circulaba en bicicleta.

mayores-sin-limites-camion-flores-2-un-camion-doblo-en-contramano-por-avenida-directorio-y-choco-dos-camionetas-un-semaforo-y-a-un-ciclista-ocurrio-frente-a-la-esquina-donde-el-jueves-pasado-fue-asesinado-un-ne.mp4 Video: accidente en Flores.

"Estoy viendo. Casi mato a la gente, por eso tuve que esquivar. (Los autos) se empezaron a cruzar. Frené pero no me quedó otra que doblar porque se me cruzaron todos en amarillo", dijo el conductor del camión.

También sostuvo que conducía a baja velocidad porque el tránsito "estaba todo frenado” y agregó: "Yo maniobré para no matar gente".

OTROS HECHOS EN FLORES

El hecho ocurrió en la misma esquina del barrio de Flores donde el jueves pasado el conductor del un Volkswagen Golf atropelló y mató a un nene de 4 años, mientras su madre, Débora Agosti (de 45 años) sigue hospitalizada en grave estado con politraumatismos y fracturas de consideración.

Si bien dos días después el titular del vehículo, Rubén Papadópulos, se entregó a la comisaría de la zona, las cámaras de seguridad de un garaje de Ciudadela comprobarían que era su hijo Ricardo quien estaba manejando el auto.

Además, en el mismo barrio de Flores dos autos chocaron en la noche del domingo en el cruce de Nazca y Bogotá, con el saldo de la muerte de uno de los conductores, mientras que el otro se dio a la fuga.