El hecho ocurrió este martes donde Lorena del Carmen Giagnoni, de 47 años, se había dirigido para hacer un trámite que había sacado para su madre.

Según testimonios de testigos, al ingresar se le solicitó que exhibiera el pase sanitario que acredita que está vacunada contra el Covid-19, tal como se exige en las dependencias públicas de la provincia de Buenos Aires, pero como no lo tenía los empleados le informaron que no podían atenderla.

Catan-registro-ataque.mp4

Giagnoni comenzó a increpar a los empleados del registro que le pedían que se calmara pero la discusión fue elevando el tono y pasó a las agresiones: arrojó una silla por encima de un escritorio, rompió vidrios de la puerta principal de acceso y manifestó su furia contra los trabajadores del lugar: "¡Filmame, no me importa que me filmes! Ustedes están ahí metidos, ¡es una burocracia!".

"¡Llamá a la Policía porque no me voy a mover de acá! ¡Quiero los trámites de mi mamá!", gritaba mientras seguía tirando objetos por toda la oficina, entrando y saliendo del lugar.

Mientras los presentes grababan el momento de ira con sus celulares, efectivamente otros empleados dieron aviso a la Policía, por lo que momentos después se hizo presente una patrulla y la mujer fue detenida por efectivos de la comisaría La Matanza Sur 2da.