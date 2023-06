El episodio, según su testimonio, habría tenido lugar el 1 de enero de 2019 en la vivienda de la familia del futbolista ubicada en la localidad bonaerense de Virrey del Pino. La joven había realizado la presentación en la Comisaría de la Mujer y la Familia de La Matanza el 10 de enero de 2019 y luego la ratificó ante la Fiscalía Especializada en Conflictos de Violencia Familiar y Delitos contra la Integridad Sexual Nro. 3 de ese distrito y además denunció las amenazas recibidas para que no contará lo que pasó aquella madrugada.

Además, la chica contó que una vez en la vivienda familiar de Montiel, en la que había unas 25 personas de las que no conocía a nadie, tomó "algunos tragos", perdió el conocimiento, tenía recuerdos de haberse despertado frente a la casa de Montiel con la ropa mojada y desacomodada, y cuando llegó a su casa en Capital Federal, notó que le dolía mucho la vagina y tenía hematomas en la entrepierna.

En su testimonio, la joven advirtió que la historia clínica elaborada por ese hospital universitario contiene inexactitudes, que ella niega haber señalado.

La declaración de Gonzalo Montiel ante la Justicia

Este jueves por la tarde, Gonzalo Montiel se presentó espontáneamente en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada N°3 de La Matanza, a cargo del fiscal Luis Alberto Brogna, donde le tomaron declaración indagatoria. El jugador rechazó las acusaciones y desde la UFI señalaron en un comunicado que "al momento no existen elementos suficientes o indicios vehementes de la comisión de un delito" y que, además, "se han dispuesto otras medidas de prueba que se realizarán en lo sucesivo".

"Yo la había conocido a C. hacía unos meses atrás, y tuvimos un solo encuentro, en donde fuimos a mi departamento de Capital, y tuvimos relaciones sexuales consentidas", dijo el futbolista.

FywoPTDXsAsXvy9.jpg Imputan a Gonzalo Montiel.

Según su testimonio, la joven fue sola a la fiesta de cumpleaños del jugador alrededor de las 2.30 y allí él le presentó a las chicas que estaban en la casa. En el lugar estaban sus "amigos íntimos" y "otras personas del barrio que no conocía", declaró el futbolista.

El futbolista agregó que a las 6 llevó a su amigo Matías hasta su casa, junto a Walter Enriques, porque le agarró un ataque de nervios y sufría asma. "Cuando lo dejé en la casa, sale el padre que tiene un kiosco, y Matías le rompió los vidrios del negocio, entonces con mi amigo decidimos quedarnos un rato hasta que se tranquilizara", sostiene.

Al regresar entre las 7 y 8, ya siendo de día, se encontró a todos los asistentes a la fiesta afuera de su casa: "Mi mamá y mis amigos me empiezan a contar que C. gritaba enojada y decía que todo era mi culpa porque yo no la había cuidado; yo no entendía a qué se refería".

Y sostuvo: "Me dijeron que Alexis se la había llevado a su casa, y que antes habían estado en el auto de mi papá que estaba estacionado adentro de la casa". Además, aclaró que no conoce a Alexis.

La causa está caratulada "Acosta Alexis s/abuso sexual con acceso carnal". Pero hasta el momento no fue identificada esa persona ni tampoco el tercer hombre que habría participado de la violación.

Raquel Hermida Leyenda, abogada de víctima, sospecha que Alexis no existe en realidad y que puede ser utilizado su supuesto nombre como una coartada.

Hace un mes, Gonzalo Montiel demandó por calumnias e injurias a la abogada Hermida Leyenda.