Habló el jubilado que mató al ladrón en Quilmes: "No nací para matar"

“Es duro este momento. Es bravo reponerse de esto. Me siento mal, las heridas se me han infectado. Estoy bien cuidado, pero quiero que sepan que no nací para matar. Esto me encontró en un momento determinado que ya todo el mundo lo sabe”, señaló el jubilado en diálogo este domingo con Mauro Viale por A24.

Sobre el hecho destacó que “hay muchas cosas que se me perdieron ahí y que no recuerdo”. "Tiré 3 o 4 tiros sin apuntar, vi algo que le brillaba y sinceramente pensé que era un cuchillo”, agregó.

"Me cagaron la vida. Gracias a Dios dentro de todo físicamente estoy bien. Anímicamente la estoy piloteando, tengo que seguir viviendo”, explicó.

"Ahora viene la brava”, finalizó.

El hecho ocurrió el viernes pasado a la madrugada en la calle Ayolas al 2700, en la zona oeste de Quilmes. Ríos estaba durmiendo cuando cinco delincuentes entraron a su casa a robar. Lo despertaron a los golpes y lo torturaron con un destornillador. Buscaban dinero.

Según fuentes policiales, el jubilado aprovechó un descuido para sacar un arma de fuego y poner en fuga a los ladrones.

Hay cuatro delincuentes detenidos por el episodio del robo y ataque a Ríos en su casa de Quilmes. El último fue apresado el viernes por la tarde y fue identificado como Claudio “El Enano” Dahmer, que al igual que los otros integrantes del grupo formaría parte de la barra brava del club Quilmes.