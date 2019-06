Con secuelas de la golpiza en su rostro, la joven de 22 años contó que teme por su vida, debido al poder que ejerce su victimario, que logró que le impongan la prisión domiciliaria. “Este chico se maneja con una impunidad tremenda. Estando yo internada, su amigo (por Ezequiel Barroaso) me amenazaba. Me siguen llegando audios en los que me dicen que me van a hacer ´camas´. Me decían ´no lo denuncies, esas van a ser caricias para la Justicia´”, aseveró la joven muy compungida.

“Yo ya subí los audios (a las redes sociales) en los que este mejor amigo me dice básicamente que me va a matar y que lamenta que su amigo (por Esteban Mallorca Tebaldi) no me mata y que me voy a tener que ir del país para que no lo haga”, agregó.

Así golpeó y amenzó Esteban Mallorca Tebaldi a la modelo Camila Serra

“Estoy muy angustiada. Por momentos tengo horas de mucha crisis y mucho dolor, pero si yo me tiro en la cama a llorar, a mí me matan, entonces necesito estar fuerte y por eso me están conteniendo mucho”, explicó en referencia al temor que siente de que de un momento al otro sea víctima de una “venganza” por parte de este hombre capaz de enfrentarse a varios efectivos de Prefectura Naval Argentina en ropa interior y zafarse de las esposas, como se vio en un video del procedimiento de detención filmado en su departamento de Puerto Madero y viralizado en la últimas horas.

“Agradezco la difusión porque con esto me siento mucho más segura, más resguardada. Yo repito que si a mí me pasa algo este año o el año que viene, fue esta persona. Yo no me voy a suicidar, no me voy a matar, no voy a tener un accidente. Ni yo ni mi familia”, aseguró Serra, a modo de salvoconducto frente a varios medios.

Además, la modelo también aconsejó a otras mujeres que denuncien a sus parejasa ante el menor indicio de agresión. “Yo no quiero ser ejemplo de nada. Jamás pensé que esto se iba a viralizar de esta manera. Yo no soy una persona mediática y no me interesó nunca la fama. Simplemente les diría (a todas las mujeres que sufran una situación así) que pidan ayuda porque sola no se puede. Yo estuve involucrada en muchas situaciones de violencia con él pero nunca una como esta”, dijo.

“Pidan ayuda, chicas, porque yo sé que los aman pero tienen que pedir ayuda antes de que las maten. Esto no nos puede pasar más a nosotras. Yo estoy viva porque Dios estuvo al lado mío e hizo que él se resbale en el baño cuando me estaba ahorcando. No nos dejemos matar más, no nos dejemos golpear más, no nos dejemos maltratar psicológicamente, por favor”, agregó, muy acongojada.

Las denuncias por Instagram que hizo Camila: