Se trata de Raúl Velaztiqui Duarte, el hombre que llevó a Natacha Jaitt al salón de eventos Xanadú donde luego terminó muerta. "Hice todo lo necesario para estar acá, en mi casa. Estoy alejado de la situación, pero fui el que llevó y acompañó a Natacha ahí. Estoy muy aturdido hace 36 horas”, sostuvo el empresario paraguayo.

ADEMÁS

Natacha Jaitt: juicios inconclusos y una tumba repleta de secretos

Inhumaron los restos de Natacha Jaitt en el cementerio de La Tablada

Filtraron fotos de Natacha Jaitt muerta: desafectaron a un policía por el hecho

Su abogado y su hermano temen que pudo haber sido asesinada

"Llegamos tarde porque llovía fuerte. Estaba el dueño del lugar y dos personas más, no los conocíamos”, precisó el productor en declaraciones a la señal de cable A24.

Por otro lado, la declaración más fuerte la otorgó al decir: "Yo en ningún momento la vi consumir a Natacha y que la gente consumiera. Hay muchas cosas que están diciendo que no ocurrieron adelante mío sino me hubiera ido”.

Por otro lado, sostuvo: "Le mandé WhatsApp, no me contestó, y la empiezo a llamar. Después me entero. Yo soy un hombre de bien, trabajo, no fui a una fiesta de droga, sexo y alcohol. Fue una pesadilla lo que pasé”.