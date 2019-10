Habló Santiago Siciliano, el inspector atropellado por Veppo: "Es un cobarde"

Según la víctima, el comunicador llamó por teléfono desde la cárcel a su tío Miguel, quien era el encargado de hablar con los medios apenas ocurrió el hecho para pedirle disculpas. “Lo que me contó es que fue una especie de arrepentimiento, pero fingido, hasta el punto de un llanto teatralizado. Mi tío no le creyó, no se lo dijo por respeto”, relató y se preguntó: “¿Qué hacés con un perdón? Matás a una persona y a mí me dejás discapacitado prácticamente?”.

Siciliano contó al ser entrevistado en el programa “El diario de Mariana” de Canal 13 que no recuerda nada del hecho y que un psicólogo del hospital le dijo que se trata de algo similar a “una anulación temporal de trauma”.

“Yo lo último que recuerdo es salir de mi casa rumbo al trabajo, no recuerdo más nada. La explicación es que fue tan traumático, tan shockeante que la memoria se anuló, el inconsciente dijo no, esto lo bloquemos y lo sacamos”, explicó y confesó que lo que más le dolió fue que no lo visitó ningún funcionario del Gobierno porteño ni le hicieron un llamado.

A raíz del impacto que recibió, tiene el cráneo aplastado en el hemisferio derecho y “el cerebro inflamado”, lo cual le molesta para dormir y le provoca dolores de cabeza y fracturas en la rodilla y tibia derechas. Además, tuvo una complicación en los ligamentos de la rodilla izquierda y una fractura en la parte ósea que recubre el ojo y otra en el maxilar.

“Es muy doloroso que haya sucedido una tragedia así. Tiene que suceder algo de esta magnitud para que la gente sepa la verdad. A mí todos los días la gente me acusaba de que yo ganaba por cada multa que hacía y que mi sueldo era el de un policía”, contó. Y agregó que pese al hecho, sus compañeros siguen trabajando de la misma manera y que le dieron únicamente chalecos nuevos.