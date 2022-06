Hallaron a los adolescentes que habían desaparecido el jueves en Banfield

Sus padres estaban desesperados y este lunes por la mañana habían hablado de poner en marcha el Alerta Sofía para dar con su paradero pero apenas unas horas después recibieron la mejor noticia desde la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires: un primer mensaje al 911 alertó sobre la presencia de los jóvenes de 13 años en la estación de tren de Moreno y más tarde fueron vistos en San Fernando, por lo que fueron retenidos y trasladados a la comisaría 1era de esa localidad.

De momento se desconoce el motivo de su ausencia y qué hicieron y dónde durmieron las cuatro noches que faltaron de sus casas, lo concreto es que esta mañana una vecina los vio caminar por la plaza Mitre de San Fernando y dio aviso a la Policía. Un patrullero se acercó a ellos, les preguntó sus identidades y al corroborar de que se trataba de ellos, los llevó a la comisaría donde les dieron un desayuno.

Adolescentes-perdidos2.jpg Los dos adolescentes que desaparecieron el jueves en Banfield fueron hallados este lunes en San Fernando.

"Son ellos, están desayunando y están bien", confirmó la tía de uno de los menores, quien junto a otros familiares, compañeros y amigos se habían auto-convocado en el frente de la ENAM para hablar con la prensa y solicitar a la Justicia y las fuerzas de seguridad mayor colaboración para saber qué había ocurrido con ambos.

Fuentes de la investigación señalan como hipótesis que los chicos estarían iniciando una relación, por lo que habrían decidido fugarse juntos. "Debe ser algo que ya lo tenían planeados ellos, se ve que sus mochilas estaban cargadas", había declarado Daniela, la mamá de Tabatha al ver las imágenes de las cámaras de seguridad.

A su vez había descartado una pelea o un reto como motivo para irse de su casa, en Villa Fiorito: "Desconocemos el motivo por el cual desaparecieron. No hubo pelea o algo, trato de recordar y no había nada. Son nenes de la casa pero no sé porqué se fueron".

Ya habrá espacio para que cuenten qué fue lo que los motivó a tomar semejante determinación y preocupar tanto a sus familiares y amigos, lo concreto es que ahora llegó el momento del reencuentro y chequear que se encuentran en buen estado de salud.