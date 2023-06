Hay 13 mil robos violentos de celulares por día en el AMBA

Dante Godoy García tenía 21 años y fue asesinado a tiros en Moreno por un ladrón que intentó robarle el celular. Dante Godoy García tenía 21 años y fue asesinado a tiros en Moreno por un ladrón que intentó robarle el celular.

El dato estadístico fue aportado a Diario Popular por fuentes judiciales de la Ciudad de Buenos Aires y los Departamentos Judiciales del Conurbano, precisando además que en la actualidad, con información de los expedientes penales iniciados durante 2023, 8 de cada 10 robos que tienen a los celulares como principal objetivo de malvivientes se cometen con uso de violencia, que incluye manipulación de armas.

Acerca del preocupante fenómeno, Luis Vicat, licenciado en Seguridad Pública, explicó que "hay dos cuestiones que deben ser mencionadas: por un lado, la cifra negra, ya que hay que calcular un mínimo de 10 o 15 por ciento más de hechos que la cifra blanca, y se trata de celulares baratos, muletos, que por otra parte se compran en bolseros, no tienen seguro, y no se denuncian".

"Por otro lado, hay que destacar el aumento de precios de los celulares, con equipos en vidriera de un millón de pesos, incluso más. No son masivos en el mercado, pero hay muchas personas que los compran. La media hoy son equipos de unos 150 mil pesos, de gama media. Y hay de 500 mil pesos. Muchas veces las personas no entienden cómo funciona la sinergía delictiva, entonces se atreven a pelear por el celular. Nunca hay que resistir al robo. Puede estar asegurado y si no lo está, se compra otro aunque cueste mucho. porque hoy la tendencia, que llamaremos la bajada, es mato y robo, cada vez más seguido lamentablemente", explicó Vicat.

"Estamos en un predicamento de aumento de la violencia en los robos de celulares, cada vez peor, cada vez más la rama violenta del robo de celulares se impone. Claro que aún hay descuidistas, arrebatadores, que es la otra rama, la no violenta. Pero la que se impone es la violenta, básicamente los motochorros, que primero matan y luego roban. El valor de reventa en el mercado es alto, y liquidan rápido los equipos. Se llevan lo que fueron a buscar", dijo el experto.

De acuerdo a lo expresado por Vicat, "el fenómeno de la violentización del delito crece, entonces las víctimas son cosificadas, ajenizadas, por los delincuentes, no es un par a quien atacan, por eso sienten que tienen derecho a robar, lastimar y matar, es lo más preocupante, porque hay un cambio de paradigma en el pensamiento de los malvivientes".

"Esto es lo que debe preocupar a las autoridades, ya que nos parecemos a grupos delictivos centroamericanos o brasileros. Se profundiza la grieta, entre los grupos de ciudadanos, el delincuente y el de bien. La marca, la brecha, la hacen los victimarios. También es necesario decir que muchos ladrones violentos actúan intoxicados por drogas, sin frenos limitatorios, están lábiles, para ellos una vida no significa nada. Y los celulares son un bien que pueden vender de inmediato. Aquí también entra en debate la compra de equipos robados, que alimenta el triste fenómeno", cerró Vicat.