Cómo fue el violento asalto a Osvaldo Bazán

“Venía en el remise en Anchorena al llegar a Perón, paró por el semáforo. Alguien rompió el vidrio de la ventanilla y me sacó el celular. Por poco no me da con esa barreta en la cara, estallaron los vidrios. Por suerte, sólo fue el robo. No tengo celular ni wassap”, detalló el periodista y escritor.

“Ya está bloqueado, gracias. Por suerte estaba sentado lejos de la ventanilla, sino con la barreta me reventaba la cara. Gracias por los mensajes”, explicó luego del hecho.

Mientras, comenzó a compartir varios de los mensajes que le enviaban sus seguidores, en su mayoría contando episodios similares al que le ocurrió a él.

El hecho ocurrió cuando Osvaldo Bazán regresaba a su casa, tras realizar su trabajo en el programa Sólo una vuelta más, que se emite por la señal TN.

Por último, se quejó de las complicaciones que le trajo haberse quedado sin celular: "Tengo cuenta en gmail y en hotmail. Para entrar a mi gmail piden validar con código que mandan a hotmail o al teléfono que me robaron. Pido que envíen el código a hotmail Para entrar a hotmail pide validar con un código que mandan a gmail o al teléfono que me robaron. Imposible".

L-Gante seguirá detenido

El cantante de cumbia 420, Elián Ángel Valenzuela, conocido como L-Gante, negó hoy las acusaciones en su contra y dio una "explicación detallada" al ser indagado durante más de dos horas ante el fiscal de la causa en la que está detenido como imputado de amenazar y privar ilegal de la libertad de dos personas en mayo pasado, tras una pelea a la salida de un boliche de la localidad bonaerense de General Rodríguez.

"Dio una explicación detallada. Explicó todo. Dio detalles y aportó pruebas de video", indicó esta tarde a la prensa el abogado defensor Alejandro Cipolla, quien añadió que L-Gante seguirá alojado, por el momento, en una celda de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes, aunque tiene previsto pedir la excarcelación y también un cambio de carátula.

Fuentes judiciales informaron que Valenzuela fue indagado por tres hechos: "privación ilegítima de la libertad, en concurso ideal con amenazas coactiva agravadas por el uso de armas y por perpetuarse contra un miembro del poder público"; "privación ilegítima de la libertad en concurso ideal con amenazas coactivas agravadas por el uso de arma"; y "tenencia simple de estupefacientes en carácter de autor".

Los mismos voceros señalaron que el imputado brindó su versión de los ocurrido y se negó a contestar preguntas del fiscal Raúl Villalba, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 de Moreno-General Rodríguez, quien dispuso que se le realice una revisión médica y sea derivado a su lugar de detención.

En tanto, Cipolla dijo, a la salida de la sede judicial, que L-Gante sí respondió a sus preguntas y explicó que los hechos fueron consecuencia de "unos problemas que hubo en la puerta de su casa", en los que se produjeron "disparos, de no se sabe quién" y que todo transcurrió "antes" de que el músico llegara al lugar.

Sobre la privación ilegal de las dos personas que lo denunciaron, el letrado consideró que "es imposible", dado que ambos "se subieron solos" al auto de L-Gante porque "eran conocidos", y que luego "nadie llamó al 911" para alertar sobre esa supuesta situación.