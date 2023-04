Hijos del ministro asesinado denuncian un "encubrimiento" del crimen

A cuatro meses del crimen, los hijos de Rojas (Natalia, Fernando y Mónica) denunciaron públicamente con el abogado Iván Sarquis la complicidad de la Justicia y de las autoridades para "ocultar" la realidad de los hechos.

"Convocamos a los medios para poner en evidencia todo lo que está pasando, la manera maliciosa y falaz que pretendió ocultar la verdad de la muerte de nuestro padre. La Justicia nos mintió. Tanto al pueblo catamarqueño como a la familia se nos dijo que mi papá murió de una caída, que murió solo, que no había violencia, que no faltaba nada, que se había ido en paz”, afirmó Natalia.

Download.mp4

Y agregó: "Ahora sabemos que papá no se cayó, que no se desmayó, ni tuvo un infarto. Papá fue brutalmente golpeado, lo tuvieron de rodillas y lo golpearon, le reventaron el rostro, la boca, le reventaron un ojo, lo tuvieron de rodillas y así lo ultimaron rompiéndole la base del cráneo le hicieron una abertura de extremo a extremo, lo arrastraron y lo tiraron en el patio. Luego limpiaron la escena, rompieron y dejaron todo tirado".

Juan Carlos Rojas, de 73 años, fue encontrado muerto por su hijo Fernando el domingo 4 de diciembre de 2022 al mediodía, tirado en el patio de su casa, pero la data de muerte se estimó en el día anterior al hallazgo.

En la continuidad de la conferencia de prensa, Fernando mostró fotos del cadáver de su padre en las que se ven el rostro desfigurado y marcas de golpes sobre el cuerpo.

"Si la Justicia los va encubrir y proteger no nos importa. Nosotros no nos vamos a quedar callados. Tiene que haber justicia", resaltó Natalia.

El abogado de la familia, Iván Sarquis, comentó: "Estamos ante una situación de concatenación congruente entre la acción de aquellos que lo han asesinado a Juan Carlos con la situación posterior de la policía y del ministerio público, y eso es lo que públicamente la familia quiere que se investigue y que se desentrañe".

Sarquis explicó que "hay pocos elementos que la involucran" a Silvina Nieva, la empleada doméstica de la familia y única imputada por el crimen que recuperó la libertad por falta de pruebas.

"No nos sorprendería que estuviéramos ante una imputada a la que se la ha plantado en la escena. No queremos perejiles, no queremos gente inocente sufriendo como está sufriendo la familia. Queremos el esclarecimiento del hecho”, afirmó el abogado.