Horacio García Belsunce: "Estos hijos de p... la volvieron a matar"

"Es una verguenza realmente, estos tres hijos de puta (por los jueces del Tribunal) la volvieron matar a María Marta. Tenían todo para condenarlo", expresó el periodista. "No solamente no lo condenaron sino que le dieron una pena ridícula por los robos", agregó.

"Esto es una vergüenza y es un asco, un asco... Y no es que uno no crea en la Justicia sino que estos tres personajes, o dos personajes como (Osvaldo) Rossi y (Esteban) Andrejin no tuvieron los huevos para decir que la 'corporación' se había equivocado", insistió.

"No son dignos de la investidura que tienen", señaló y dijo que quizá "lo único que faltó fue una filmación del momento en el que (Pachelo) la está matando". "Se siente una decepción tan grande... Hay jueces que no tienen huevos para impartir Justicia como corresponde y de ir contra la 'corporación'".

Al ser consultado a qué se refería con el término 'corporación' dijo que se refería a la judicial, "desde (el fiscal) Molina Pico en adelante".