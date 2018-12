Hubo 298 ataques a mujeres solas en la calle durante 2018

Así, un estudio sostiene que durante el presente año se registraron 298 hechos contra mujeres solas en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

De acuerdo a un trabajo estadístico realizado por el Estudio Miglino y Abogados, especialista en violencia de género junto a la ONG Defendamos Buenos Aires, se alertó sobre el crecimiento de los ataques a mujeres solas en el área metropolitana de Buenos Aires.

‘Preocupa y mucho el aumento de los ataques a mujeres solas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense. El año 2017 fue el primer año de medición de esta problemática que arrojó 145 ataques, que se han más que duplicado durante este año’, dijo Javier Miglino, CEO de Miglino y Abogados y fundador de Defendamos Buenos Aires.

‘Durante años hemos aprendido mucho de la psicología del abusador genérico y golpeador de mujeres en la vía pública con nuestra lucha de más 10 años contra la mafia de los trapitos. Los trapitos o cuidacoches son hasta la fecha la mayor banda de abusadores de mujeres (no necesariamente sexuales) y golpeadores impunes en la vía pública que el registro judicial tenga presente porque hablamos de al menos 10 mil ataques a mujeres solas en la vía pública que han quedado impunes. Incluso medios de Francia, Alemania, Italia y España nos entrevistaron para preguntaron como era posible que las autoridades argentinas permitieran semejante nivel de abuso social de género’, dijo Miglino.

‘Si bien hace pocos días la Legislatura de la Ciudad emitió una ley que prohíbe el comportamiento de cuidar coches en la vía pública sin autorización legal, los trapitos siguen en la calle impunes como el caso de un sujeto que pulula por las calles del barrio de Belgrano e incluso tiene su parada en una verdulería ubicada sobre la calle Arribeños al 2500 frente a los cines de Monroe y Arribeños y sin embargo la Policía afirma que no puede encontrarlo para detenerlo.

Este individuo tiene numerosas denuncias por abusos, insultos y golpes a mujeres solas en la vía pública en el barrio aludido y sigue sumando víctimas’, dijo Miglino. Posibles causas de los ataques: ‘Entre las múltiples causas de los abusos y ataques a mujeres solas, el Equipo Multidisciplinario de la ONG Defendamos Buenos Aires ha encontrado: Odio enfermizo hacia las mujeres. Como el caso de Lucas Azcona, detenido y condenado a prisión perpetua por la muerte de la estudiante chilena Nicole Sessarengo; Ocasión de robo. Muchos maleantes golpean a mujeres para robarles pero en el camino aparece un testigo o algo que los hace desistir del despojo cuando el ataque ya se ha producido; Violadores sueltos. Es sabido que hay muchos violadores con libertad condicional en las calles de Buenos Aires como también violadores impunes o con proceso pendiente.

Muchos de esos depredadores sexuales usan sus puños como armas inmovilizadoras para atacar a las mujeres. Como el caso de Claudio Alvarez el ‘violador de Nuñez’ que mató a Elsa Escobar y violó e intentó matar a su hija de 13 años.

Asimismo, se trazaron “Consejos para evitar ataques”: ‘La psicología de este tipo de criminales es tan amplia como peligrosa con lo cual no pueden establecerse parámetros claros para evitar ataques. No importa la vestimenta, la edad o la condición social de la víctima. Si quieren atacar a una mujer, atacarán. Uno de los pocos elementos que los disuaden es la presencia masculina con lo cual sabiendo que la mayoría de los 298 ataques que se produjeron durante 2018 fueron entre las 22 y las 6 de la madrugada, un elemento importante es evitar salir sola en esos horarios. Utilizar un medio de transporte (uber, taxi, etc.). O bien buscar la compañía de un amigo, pareja o familiar. Es igualmente importante denunciar sospechosos en la zona, llamando al 911 y exigiendo que la Policía actúe. Por último los acosadores virtuales que proliferan en Facebook, Twitter e Instagram también deben tomarse en cuenta’, dijo Miglino.

‘Con la llegada de las Fiestas de Navidad y Año Nuevo muchos ánimos se exacervan, se multiplican las fiestas empresariales y los festejos nocturnos de todo tipo, por lo que resulta menester estar atento a todas y cada una de las manifestaciones aludidas porque los delincuentes que atacaron en los últimos meses, siguen sueltos’, concluyó Miglino.