Fuentes policiales explicaron a Télam que la pareja asaltada no realizó una denuncia formal por lo ocurrido, aunque personal de la comisaría 10ma. de Lomas de Zamora, con jurisdicción en el lugar del hecho, intervino de oficio y se notificó a la fiscalía de turno.

Por su parte, Adriana, la mujer asaltada, contó a la señal Todo Noticias que el robo ocurrió la mañana del domingo, en la puerta de su casa, situada en la calle Figueredo, entre Cosquín y Campoamor, de Ingeniero Budge, en el sur del conurbano.

Según la mujer, todo ‘duró dieciocho segundos’ y quedó registrado por una cámara de seguridad de su vivienda que apunta hacia el frente, en dirección a la calle.

"‘Yo salía para el trabajo y mi marido me estaba esperando afuera en el auto’, relató Adriana e indicó que al subir al vehículo le dijo ‘tardé mucho, ¿no?, di muchas vueltas’. ‘Cuando miro para el frente vi que ya venían las motos y me di cuenta de que nos iban a robar. No nos dieron tiempo a nada, ni a trabar las puertas"’, señaló.

En el video se ve que las motos avanzan primero por el lado del conductor y luego tres de los ladrones dieron la vuelta al auto a pie y abrieron la puerta del acompañante, donde estaba ubicada la mujer, para robarle a ésta.

En paralelo, otros dos delincuentes abrieron la puerta del conductor, mientras que cinco de los asaltantes se mantuvieron arriba de los respectivos rodados que conducían. ‘Ellos no decían nada. Solo le pidieron la cartera y yo le decía ‘quedate tranquilo’’, contó Adriana, a quien le sustrajeron su ‘morral’ y una ‘chalina’ que llevaba puesta.

‘Mi marido peleó con los que estaban del lado de él porque le querían sacar las llaves del auto’, indicó Adriana y agregó que su esposo llegó a bajar del vehículo.

‘Mi marido le siguió pegando a uno (después de bajar del auto y cuando escapaba) y yo le pedía que vuelva’, sostuvo Adriana, quien consideró que los ‘motochorros’ eran ‘todos chicos jóvenes’ y entre ellos ‘había varios menores’.

‘Andaban circulando por la zona y por los dichos de la gente no es la primera vez que hace esto’, concluyó.