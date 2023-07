Ingeniero Budge: una mujer se desmayó durante un móvil

Una mujer identificada como Elba se descompensó y terminó desmayándose en vivo mientras daba su testimonio sobre una denuncia que había realizado, sobre un supuesto abuso sexual.

La mujer en su testimonio daba cuenta que vive con su familia en una habitación que alquila en una casa. Desde esa misma habitación, aseguró uno de los inquilinos habría abusado de su hija de sólo 12 años.

Elba contó que su hija había ido al baño, pero que se demoraba en regresar y por este motivo es que le pidió a otro de sus hijos que vaya a buscarla de inmediato.

Ahí fue que el joven escuchó “chillar” a su hermana en una de las habitaciones de la casa y cuando entró a buscarla se habría encontrado que la niña estaba siendo violada por uno de los propios vecinos de la casa, llamado Roberto.

Fuerte pedido de Justicia de la mujer

Ante este terrible episodio, decidieron llamar a la policía, pero esta situación habría empeorado al arribar los efectivos al domicilio, ya que, según dijo Elba, son “carne y uñas con los dueños de la propiedad”, quienes al mismo tiempo habrían encubierto al acusado.

“‘Yo no puedo hacer nada’, me dijo un policía. El tipo se estaba escondiendo. Imagínense qué clase de mierda son esta gente, con los dueños de la casa, para esconder al violador. Ellos son cómplices de un violador. Y miren lo que me hacen: ahora me quieren desalojar”, dijo la mujer sobre los dueños de la casa en la que alquila una habitación.

Por su parte, destacó que, cuando acudieron al domicilio, los uniformados de la Policía le robaron, la golpearon y la amenazaron con hacerle una causa en su contra.

Además del desalojo, que tiene fecha límite al próximo miércoles 12 de julio, el dueño de la casa donde viven denunció a la familia por “calumnias e injurias”.

“Yo me voy pero esto es una falta de respeto”, dijo Elba, en un desesperado clamor de justicia.

“La justicia abandona a mi nena”, reclamó la mujer quien formuló la denuncia en la denuncia en la Comisaría de la Mujer en Temperley, partido de Lomas de Zamora.

Fue allí en donde las autoridades resolvieron que la menor preste su testimonio ante una Cámara Gesell. De todos, aun no fue realizada esa práctica judicial para los menores de edad.

Es por esto que le pidió a los gritos al fiscal a cargo que “mueva el orto y trabajen, carajo. Estoy muy cansada ya, hace un mes que pasó esto. Nadie viene a ayudarnos a nosotros”.

Mientras la cronista del programa de El Nueve le pedía que se tranquilizara, Elba se descompensó mientras la nota estaba al aire.

Rápidamente pidieron asistencia médica para que la trataran. Desde el estudio también se sumaron al pedido Tatiana Schapiro, David Kavlin y Lola Cordero, integrantes del staff del ciclo.

“No sé qué está pasando, pero los vecinos de enfrente nos están gritando”, describió la cronista. Finalmente, la ambulancia llegó 20 minutos después de que la mujer se desmayara. Luego de verificar sus signos vitales, los médicos decidieron trasladarla de urgencia hacia un hospital porque “no está respondiendo neurológicamente”, según contó la movilera.