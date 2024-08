Interpol emitió una alerta roja para encontrar al diputado acusado de pedofilia

Previamente, el juez en lo Penal 4 de la localidad misionera de Apóstoles, Miguel Faría, había activado un pedido de captura internacional de Kiczka a Interpol, por sospechas de fuga hacia Brasil o Paraguay, después de que las autoridades descubrieran que el legislador había pedido una habitación de hotel en la ciudad de Puerto Iguazú, cercana a la Triple Frontera (que Argentina forma con esos dos países).

Intensifican la búsqueda en Misiones

Por su parte, la policía de Misiones intensificó en las últimas horas de este lunes la búsqueda del ex diputado provincial, acusado de integrar una red de pedofilia luego de que la justicia solicitara su captura internacional al no ser hallado en el domicilio que había declarado.

En consecuencia, las autoridades consideran que Kiczka está prófugo e inclusive sospechan que habría dejado el país por algún paso fronterizo ilegal ya que su supuesta salida no quedó registrada en Migraciones.

Silvio Rodríguez, comisario de Apóstoles -localidad misionera de donde son oriundos ambos hermanos- dijo al canal La Nación + que, desde que el 20 de agosto la policía allanó los domicilios de ambos por orden de la justicia, los está buscando intensamente en Misiones y otros distritos argentinos vecinos.

El jueves pasado, la Legislatura provincial aprobó por mayoría el desafuero de Kiczka, quien no estuvo presente en la sesión, y desde ese momento es intensamente buscado por la policía.

Meses atrás, y tras una investigación iniciada en Estados Unidos, autoridades especializadas en cibercrimen encontraron material de pedofilia en distintos dispositivos del exlegislador, con imágenes de pornografía infantil, incesto y zoofilia, además de chats comprometedores.

La investigación comenzó hace seis meses, tras una denuncia de pedofilia que llevó a un allanamiento en febrero de los domicilios del diputado y de su hermano en Apóstoles. Videos e imágenes con material pornográfico que involucra a menores de edad fueron hallados en computadoras, celulares y otros dispositivos.

Un audio revela que el diputado Germán Kiczka, acusado de pedofilia, estuvo en Iguazú

Un nuevo audio revela que el diputado Germán Kiczka, acusado de integrar una red de pedofilia y quien está prófugo de la Justicia, estuvo en Puerto Iguazú y se suma a lo informado por una testigo que confirmó haberlo visto en un hotel.

Según informó la Justicia, hay dos audios que son importantes para la causa, ya que en uno de ellos se escucha al diputado concretando su plan de fuga hacía la ciudad cercana a la Triple Frontera con Paraguay y Brasil.

"Rami, ¿cómo andás? Che, Rami, te hago una pregunta: ¿yo me podría ir una escapada mañana para allá y me preparás una pieza? Pero en el hotel económico, el que está allá en el centro. Me voy solo y me quedaría un par de días. No te preocupes por el tema de gastos y eso. Yo sólo quiero que me consigas una pieza. Confirmame así me voy mañana a la mañana y después ya hablamos y te cuento un poquito toda esta movida", dice en uno de los audios. El otro pertenece a una mujer que dijo haberlo visto en un hotel: "Ese señor vino un día. Era un freak. Germán Kiczka. Vino, se quedó una noche, desayunó y se fue. Me acuerdo que lo puse en la 27, pero hace un rato ya".