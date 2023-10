En las imágenes se puede ver que pasadas las 15, el reciclador dialogaba en la calle con la mujer, quien se había acercado a él ayudada de un bastón. Detrás suyo aparece en escena el ómnibus de pasajeros que esquiva parcialmente al carro pero lo engancha con el lateral y ocasiona la brutal caída de ambos.

En efecto dominó, el carro embiste al hombre, que a su vez no puede evitar empujar a la mujer, la cual golpea con su espalda en el cordón, acusando diversas fracturas y golpes. El colectivo sale de la imagen pero el desenlace no es el esperado: lejos de haber detenido su marcha, siguió hasta la terminal.

Sin embargo, gracias al análisis de las cámaras y el llamado al 911, fue sencillo identificar el número de interno y minutos después el chofer fue detenido por efectivos policiales en la terminal de la empresa de transportes La Cabaña S.A.

Coletivo-cartonero.mp4

Mientras que el cartonero se recuperó del golpe, una ambulancia se hizo presente en el lugar del hecho para corroborar el estado de la anciana, prestarle los primeros auxilios y decidir su traslado a la Clínica San Francisco de la localidad de San Justo.

Durante la mañana del viernes, José Luis, el hijo de la mujer, reveló que su mamá "está grave" ya que "tiene un coágulo severo. Perdió sangre de la parte derecha, la suturaron pero se fue del lado izquierdo". "Está con respirador", agregó en diálogo con el TN.

En referencia al colectivero, expresó: "Un inconsciente total, una persona que no puede manejar. Tenía espacio para pasar. Se llevó todo por delante y no hizo bien la maniobra tampoco. Ni siquiera paró. Creo que estaba fuera de servicio, porque no llevaba gente".

Tras afirmar que su madre suele repartir folletos de la biblia y que estima que se había acercado al cartonero con ese fin, José Lui lamentó: "No se deja a una persona tirada. Tiene fracturas en las piernas, tres costillas fracturadas..." "Es una leona, como fue toda la vida, y está luchando", dijo visiblemente conmocionado.