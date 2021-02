Joven venezolana violada: acusado dice que fue una "relación consentida"

Garzón Martínez realizó esas afirmaciones por videochat ante la jueza Karina Zucconi, quien lo imputó por el delito de "abuso sexual con acceso carnal", aunque continúa en libertad.

El abogado de Garzón Martínez, Osvaldo Cantoro, consignó que su cliente declaró que "tuvo una relación sexual consentida" con la denunciante y sostuvo que "es mentira" que la joven haya sido drogada en el local de Balvanera en el que se presentó para trabajar.

Cantoro calificó a su defendido como "un chico salteño que hace un año y medio que tiene el local en Balvanera, y nunca tuvo problemas con la Policía".

También ensayó una explicación poco creíble sobre la razón por la cual la joven denunciante fue encontrada con el torso desnudo, descalza y con un pantalón puesto el 23 de enero pasado, cuando la policía ingresó al local de Balvanera. "Es que no alcanzó vestirse y le dijo a él 'no quiero que mi mamá me vea así '".

Por su parte, el abogado que representa a la denunciante, Pablo Baqué, calificó a la versión del imputado como "literatura fantástica" y advirtió que se está incurriendo en el delito de "injurias" contra su clienta.

"Está diciendo cualquier cosa, está calumniando a la víctima, está tratando de confundir a la sociedad. Yo le recuerdo a mi colega (por el abogado Cantoro) que esto no es gratis", advirtió Baqué, en diálogo con el canal TN.

Los hechos

La joven de 18 años denunció haber sido drogada y violada por su jefe, Irineo Humberto Garzón Martínez, el 23 de enero pasado, en su primer día de trabajo en un local comercial en la zona de Once.

Según el relato de la joven, su empleador le dio algo de tomar, inmediatamente antes de comenzar a desvanecerse.

Sin embargo, antes de perder el conocimiento, logró enviar un mensaje a su hermana, en el que le advirtió que creía que su nuevo empleador la había drogado.

Cuando la Policía arribó al lugar, encontró las persianas del local cerradas, a la joven desvanecida y con el torso desnudo, tras lo cual detuvo al comerciante.

Piden juicio político de la jueza

En tanto, ya se presentaron dos denuncias en el Consejo de la Magistratura contra la jueza Karina Zucconi, a cargo de la causa por abuso sexual: una de las presentaciones fue realizada por el consejero Diego Marías y la otra por el diputado Pablo Tonelli (PRO), también consejero del Consejo de la Magistratura. Ambas se basan en que la excarcelación con la que la jueza Zucconi benefició a Garzón Martínez, ya que, de acuerdo al Código Penal, la pena prevista para el delito de "abuso sexual agravado con acceso carnal" no coincide con la decisión de dejar al acusado en libertad.

Por su parte, la madre de la joven pidió a la jueza que entiende en el caso que "haga su trabajo" y "encarcele al violador".

"Que tenga sensibilidad humana, ella es mujer, mi hija es una niña. Que haga lo que corresponde que es encarcelar a este violador. Las pruebas las tienes, Karina, entonces haz tu trabajo por favor", expresó la mujer en palabras dirigidas a la jueza Karina Zucconi en declaraciones a la prensa

Intervención del presidente interino de Venezuela

El sábado pasado, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, hizo público su apoyo y solidaridad con la joven venezolana víctima de aviso sexual y reclamó que las autoridades argentinas hagan justicia.

Embed A pesar del dolor me enseñó de dignidad y valentía. Conversé con la joven víctima de abuso sexual en Argentina y su mamá Thais.



Son momentos duros, buscan justicia.Todos exigimos justicia, pero sobre todo sanar.



No dejemos de alzar la voz, por ella y por los que hoy no pueden. — Juan Guaidó (@jguaido) January 30, 2021

Nota: Fuente NA -