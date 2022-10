La autopsia del adolescente hallado en Tandil pone en duda su homicidio

Por otro lado, se confirmó que el joven, además de varios golpes, sufrió quemaduras en sus manos, que podrían estar relacionadas con una muerte por un shock eléctrico.

De esa manera, a la posibilidad de que el joven fue asesinado, se sumó la hipótesis de que sufrió un accidente relacionada con cables de electricidad de altura, según deslizaron fuentes de la investigación.

Además, la Policía logró encontrar el celular del joven, el cual era sometido a pericias para buscar datos que permitan esclarecer el caso. En tanto, se descartó que la herida que el joven recibió en el ojo izquierdo haya sido producto de un balazo y comenzó a vislumbrarse las sospechas de que en ese lugar sufrió un desgarro a causa de un alambre de púas, circunstancia que podría estar vinculada a una caída.

No obstante, se abonaba las heridas hayan sido causadas por un tercero, por lo que no se desechaba el homicidio, y también se confirmó que el joven no sufrió las heridas en el lugar en el que fue encontrado, lugar al que fue llevado.

Esa última circunstancia, en caso de confirmarse un accidente, podría derivar en una investigación por posible "abandono de persona".

Por otro lado, si bien había trascendido que se encontraba desaparecida una hermana de Santiago y el novio, fuentes judiciales descartaron esa posibilidad y mencionaron que nunca estuvieron ubicables para la justicia.

La versión sobre la desaparición de la pareja habría surgido de miembros de la familia, a los que le llamó la atención su ausencia del velorio y el funeral de la misma, lo que dio lugar a especulaciones.

El cuerpo de González fue hallado el martes, en horas de la tarde, por un vecino que pasó por Falkner y Chapeaurouge, en Cerro Leones. La causa es seguida por el fiscal Gustavo Morey, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8 descentralizada en Tandil.