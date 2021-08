La guerra narco deja un saldo de 20 asesinatos por semana

Se trata de una nueva Encuesta Mensual de Inseguridad (E.M.I.), desarrollada por la ONG Defendamos la Argentina con la asistencia del Estudio Miglino y Abogados. "En base a las causas judiciales que se tramitan en todo el ámbito de la Argentina, en torno a la investigación de homicidios; quedó acreditado que lamentablemente no hay día que Rosario en la Provincia de Santa Fe no aparezca golpeada por la muerte de una o de varias personas a consecuencia del accionar de bandas de narcotraficantes; de hecho más del 60 por ciento de todas las muertes violentas cuyo origen se encuentra en el tráfico de sustancias prohibidas, se produjeron en Rosario. Sin embargo la Ciudad de Santa Fe también comienza a aparecer en el mapa de las muertes narco, como el Conurbano bonaerense, la Ciudad de Buenos Aires, las provincias de Salta y Jujuy y la Provincia de Misiones", dijo Javier Miglino, Director de Defendamos la Argentina.

Los narcos tiran y no preguntan. "En varios testimonios que pudimos recolectar en forma directa y a través de llamadas telefónicas, pudimos establecer que la gente tiene miedo y da igual que viva en la villa La Cárcova, en José León Suárez, Provincia de Buenos Aires, en la villa 31 o la 1-11-14 en Capital Federal, en Rosario, en San Salvador de Jujuy, en Salta Capital o en Posadas, Misiones. En todos los casos el accionar de los narcotraficantes es inmisericorde. Siempre disparan, sin atinar a preguntar. Para estos criminales solo vale su propia vida y la de sus secuaces. Todo aquel que está fuera de la banda es considerado un enemigo. En particular las fuerzas policiales", dijo Miglino.

El narcotráfico se ha tornado más violento y peligroso. "Los narcotraficantes que años atrás se conformaban con vender sustancias prohibidas y esconderse, hoy no tienen miramientos en andar armados y en disparar. Los especialistas que hemos consultado, nos han manifestado que en Argentina el narcotráfico está cercado. No tiene posibilidades de crecer exponencialmente como en México, Colombia, Brasil o Venezuela. Tampoco tiene la luz verde de Uruguay para vender marihuana. Por ese motivo, cada barrio y cada cuadra donde puede venderse droga es disputada. La policía bonaerense, la policía federal, la Gendarmería, Prefectura y otras fuerzas; están haciendo su mejor esfuerzo pero estamos ante una verdadera horda de salvajes que no tiene miramientos a la hora de disparar en zonas densamente pobladas, sabiendo que con toda certeza provocarán muertos", dijo Miglino.

Las fiestas clandestinas: el nuevo santuario de los narcos. "Con la pandemia de coronavirus terminaron las fiestas electrónicas, cerraron las discos y los teatros, donde en ocasiones se celebraban conciertos de rock. Los narcos lo saben y aprovecharon un invento nuevo: las fiestas clandestinas. Ese tipo de eventos con músicas, drogas y alcohol sin límite se dan en una casa, un jardín de infantes (tal como ocurrió hace un par de días en la localidad de Bernal, Provincia de Buenos Aires), un taller cerrado, una disco clausurada y un largo etcétera. Es territorio propicio para el narcotráfico porque el alcohol y las drogas que se consumen no tienen control ni límite alguno. Por eso es menester que cuando un ciudadano toma nota de una fiesta clandestina en su barrio, llame de inmediato al 911. De ese modo podremos desbaratar un floreciente kiosco narco, que de otro modo se convertirá, muy posiblemente, primero en un punto de venta de drogas y luego directamente en una zona liberada con muertos y heridos, tal cual es el maldito legado del narcotráfico", concluyó Miglino.