"Voy a hacer justicia por mi hijo. Los culpables tienen que pagar, que el padre pague, es culpable tanto él como la madrastra", aseguró la madre del nene de 12 años, a quien no veía desde hace 5 meses.

"Él me incomunicó totalmente, siempre me amenazó con que no me acercara. Cada vez que venía a Recreo yo iba a la canchita del barrio, ahí veía a Diego, él se acercaba a mí pero no me hablaba. Tenía miedo de la reacción de su padre que los tenía amenazados", contó la mujer.

Hallan asesinado a nene de 12 años que había desaparecido en Recreo: su cuerpo apareció desnudo y mutilado

Por último, señaló: "Ni siquiera el padre me contó que lo encontraron muerto, me enteré por mis hermanas. Yo voy a hacer justicia por mi hijo, así tenga que hacer justicia por mano propia".

Por su parte, el padre del menor asesinado cruzó a su ex y a quienes lo responsabilizan del hecho: "Tienen dudas de nosotros pero, 'Cómo le voy a hacer esto a mi hijo?, es mi hijo.

Y contó: “Lo último que supimos fue se que se había ido jugar a la casa de un amigo a la salida del colegio. El cuerpo se encontró a dos cuadras de la casa de ese amigo. No tengo contacto con esa familia. Es la primera vez que mi hijo iba para allá. El siempre salía del colegio y se iba a jugar al fútbol. Me extrañó mucho que se haya ido a la casa del amigo"