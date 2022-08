"Mamá, me pegaron un tiro, estoy en el chino", alcanzó a decirle el menor a su madre, Natalia, cerca de las 18 del martes, a poco de ser baleado en el pómulo derecho, cuando se encontraba cerca de la avenida Perón al 1500, de esa localidad.

De acuerdo a los elementos obtenidos hasta el momento en la causa, al menos dos delincuentes interceptaron a la víctima cuando caminaba con su mochila escolar de regreso a su vivienda, situada a tres cuadras del colegio.

En ese momento, los asaltantes dispararon contra el niño, que fue asistido por una comerciante y trasladado al Hospital Balestrini a bordo de una patrulla policial, ya que la ambulancia nunca llegó, tras lo cual fue derivado al Hospital Italiano, donde hoy se recuperaba de las lesiones.

Fuentes judiciales afirmaron esta tarde que el niño se encontraba fuera de peligro y sin riesgo de vida.

"Tiene un disparo que ingresó por el pómulo y le salió por la oreja. Tiene comprometido el maxilar y tienen que ver si habrá que ponerle una prótesis", contaron desde el nosocomio.

Además, los investigadores creen que la inexperiencia de los delincuentes provocó que disparen accidentalmente contra el niño.

"Presumimos que son dos pibes que querían robarle la mochila y ante los nervios que tenían se les escapó el tiro. No hay motivos para pensar que el ataque haya sido por otra cosa", señaló un investigador. Por el momento ninguno de los delincuentes fue detenido y la policía local trabaja a contrarreloj para localizarlos.

La mamá de Ramiro fue hasta el local donde le salvaron la vida al joven para agradecerles y allí habló con un medio de televisión donde explicó cómo se enteró del hecho: "Estaba trabajando y mi hijo me llamó al celular: 'mamá me pegaron un tiro', me dijo". Ante la desesperación la mujer se comunicó con vecinos del lugar y luego con una policía que le avisó donde estaba internado el chico.

chico-baleado-mama.jpg Natalia, la mamá del nene baleado en La Matanza. Captura.

"Le dispararon a matar porque sí. Ahora está estable pero los médicos lo están evaluando permanentemente porque puede haber daños neurológicos", contó Natalia. Asimismo, explicó que la bala le afectó la parte nasal por lo que actualmente solo respira por la boca.

Antes de finalizar la nota, la mamá expresó que Ramiro tiene miedo constantemente y que la zona es muy insegura: "No lo insultaron, no le pegaron, dispararon directamente a la cara. No puedo creer esto. Es algo que nos traspasa como familia, no sabemos cómo seguir. Porque siento que le truncaron la vida a un nene de 12 años. Mi hijo tiene miedo, tiembla permanentemente. Esto es terrible".