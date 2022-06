El asesinato se produjo en la madrugada del miércoles 8 de junio en Quetrequén, una localidad de 500 habitantes en La Pampa. El fiscal general de la zona, Armando Agüero, explicó que el padre, de 31 años, del recién nacido llamó a la policía para informar que su pareja había tenido al bebé y acto seguido le había quitado la vida con un arma blanca.

auto.webp Se secuestró el auto en el cual el bebé fallecido fue llevado a la comisaria por el padre.

La autopsia que se le realizó al cuerpo confirmó que había recibido una muerte violenta, por lo que la caratula del caso paso a ser: "homicidio calificado agravado por el vínculo”.

La madre, un joven de 18 años, fue internada por haber tenido un parto domiciliario y se espera que se le realicen pericias psicológicas y psiquiátricas para que los médicos determinen si es posible que en su estado de salud pueda enfrentar un proceso judicial.

“Es una pareja de Quetrequén. En principio no había ningún conflicto familiar. Le tomamos declaración a muchas personas que dijeron que nada hacía prever esto ni que existiesen hechos de violencia previos”, señaló Armando Agüero y agregó: "hay que evaluar no solo los hechos sino también los condicionamientos por los cuales se llegó a esa determinación”. En caso de no haberlos, la única pena prevista para este tipo de delitos es la de prisión perpetua.