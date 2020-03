Liberan al surfer Federico Llamas pero deberá seguir en cuarentena

Sobre el embargo de 500 mil pesos y el secuestro de la camioneta que conducía el surfer, el abogado aclaró: “No me notificaron sobre el secuestro de la camioneta y el embargo de 500 mil pesos, pero yo solicité que todas esas medidas se retrotraigan. Lo que más me interesaba es que estuviera en libertad, y no tuviera dos causas por el mismo hecho como era hasta hoy a la mañana”.

Además, Herrera explicó el supuesto error que se cometió al generar la causa en dos juzgados distintos: “El juzgado de San Isidro es el único que quedó competente, ya se descartó el juzgado de Dolores. El doctor Ramos Padilla estuvo de acuerdo con lo que yo presenté. (…) Cuando llevé la causa a San Isidro también solicité descartar la encarcelación porque no había incumplido ninguna norma, y me acaba de llegar la notificación de que también le levantan la detención”.

Sobre los hechos que pusieron al joven en el ojo de la opinión pública, el abogado reflexionó: “La verdad no es que lo imputaron porque llegó justo o porque llegó después del dictado de la cuarentena. No se lo puede imputar porque llegó justo. Nosotros veíamos que la Justicia estaba actuando incorrectamente: en el juzgado de Ramos Padilla, cuando se produce el allanamiento, dicen que había pasado por el peaje de Hudson. Y eso nunca sucedió: él nunca pasó por ese peaje”.

