Policiales |

"Lo hice por droga y plata", reconoció uno de los acusados del triple crimen de Florencio Varela

Ariel Giménez admitió ante la fiscalía haber cavado y tapado el pozo donde intentaron esconder a Lara, Brenda y Morena. Asegura que no vio los cuerpos, aunque los investigadores cuestionan su versión.

Ariel Giménez, detenido por el triple crimen de Florencio Varela, declaró este jueves ante el fiscal Adrián Arribas y explicó su participación en la preparación del lugar donde fueron enterradas Lara, Brenda y Morena. Según su versión, actuó por droga y plata, aunque sostiene que nunca vio los cuerpos.

La fiscalía lo señala como quien cavó y tapó el pozo. Giménez reconoció haber ayudado a correr una cama y hacer la excavación, que según dijo, duró 25 minutos. Por este trabajo recibió $45.000, parte en efectivo y parte en drogas.

Giménez también detalló el contacto con Magalí Celeste González Guerrero y Miguel Villanueva Silva, conocido como “Gonzalo”, quienes lo habrían enviado a la casa donde ocurrieron los asesinatos. Según el acusado, su participación se limitó a cavar el pozo y trasladar objetos.

ADEMÁS: "Pequeño J" vio a una de las víctimas días antes del triple crimen de Florencio Varela

El fiscal Arribas cuestionó la declaración, ya que Giménez asegura que reconoció el pozo aunque estaba completamente tapado. La investigación continúa para determinar si ocultó información o si hubo complicidad directa en los homicidios.

Tras finalizar la tarea, el acusado recibió un auto para regresar a su casa y se quedó con las herramientas que utilizó. La fiscalía decidió que continúe detenido por encubrimiento agravado, considerando la gravedad del hecho y la necesidad de preservar la investigación.

El caso sigue abierto mientras se buscan nuevas pruebas y se analizan todas las declaraciones para reconstruir cómo ocurrieron los hechos y si Giménez actuó solo o bajo órdenes de terceros.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados