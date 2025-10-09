"Lo hice por droga y plata", reconoció uno de los acusados del triple crimen de Florencio Varela

La fiscalía lo señala como quien cavó y tapó el pozo. Giménez reconoció haber ayudado a correr una cama y hacer la excavación, que según dijo, duró 25 minutos. Por este trabajo recibió $45.000, parte en efectivo y parte en drogas.

Giménez también detalló el contacto con Magalí Celeste González Guerrero y Miguel Villanueva Silva, conocido como “Gonzalo”, quienes lo habrían enviado a la casa donde ocurrieron los asesinatos. Según el acusado, su participación se limitó a cavar el pozo y trasladar objetos.

El fiscal Arribas cuestionó la declaración, ya que Giménez asegura que reconoció el pozo aunque estaba completamente tapado. La investigación continúa para determinar si ocultó información o si hubo complicidad directa en los homicidios.

Tras finalizar la tarea, el acusado recibió un auto para regresar a su casa y se quedó con las herramientas que utilizó. La fiscalía decidió que continúe detenido por encubrimiento agravado, considerando la gravedad del hecho y la necesidad de preservar la investigación.

El caso sigue abierto mientras se buscan nuevas pruebas y se analizan todas las declaraciones para reconstruir cómo ocurrieron los hechos y si Giménez actuó solo o bajo órdenes de terceros.