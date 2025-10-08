Triple crimen de Florencio Varela: Identifican a dos nuevos sospechosos

Las autoridades creen que ambos estarían directamente vinculados con los asesinatos. Idone Castillo tiene una captura internacional por tráfico de drogas, luego de ser encontrado con 51 kilos de cocaína. Morales, en tanto, es señalado como posible autor material del crimen, y habría actuado como sicario contratado por un narco actualmente detenido en Perú.

Según fuentes de la investigación, Morales Huamani sería el brazo ejecutor de los homicidios. Declaraciones de otros detenidos lo ubican en los hechos: un remisero relató que lo trasladó desde Florencio Varela al Bajo Flores, donde el sospechoso estaba mojado y embarrado, con un comportamiento agresivo y evidente olor a alcohol.

El chofer identificó que Morales tiró su ropa embarrada en un contenedor y que manejaba la camioneta Tracker blanca en la que se transportaron las víctimas, vehículo que resultó robado días antes. Idone Castillo habría ingresado al país recientemente, aunque se desconoce cómo logró hacerlo sin ser detectado.

Los investigadores siguen reuniendo pruebas para determinar la participación exacta de ambos sospechosos y avanzar con las órdenes de captura. Mientras tanto, la búsqueda continúa en distintos puntos del conurbano bonaerense y zonas aledañas, con la intención de llevarlos ante la Justicia y esclarecer los hechos que conmocionaron a Florencio Varela.