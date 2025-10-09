Allanaron la casa de José Luis Espert y su despacho en Diputados

Los procedimientos fueron por orden de la Justicia Federal de San Isidro, en el marco de la causa iniciada por una denuncia de Juan Grabois, a partir de los presuntos vínculos del legislador oficialista con el empresario Federico “Fred” Machado, investigado por narcotráfico en los Estados Unidos.

El propio Espert recibió a los uniformados en su domicilio. El diputando en uso de licencia se encontraba acompañado por sus abogados.

En este contexto, el economista entregó un teléfono celular a la Justicia, que lo tendrá secuestrado al menos hasta que se haga una copia forense y sea peritado.

LA CAUSA

La causa está a cargo del fiscal federal Federico Domínguez, quien lleva adelante la causa bajo secreto de sumario. El juez que ordenó las requisas al dirigente de La Libertad Avanza es Lino Mirabelli.

La investigación se originó a partir del hallazgo de una transferencia de USD 200.000 de Federico “Fred” Machado a Espert. En su denuncia, Grabois pidió que se investigue si son fondos “provenientes de una organización criminal que está siendo juzgada por la justicia federal del Estado de Texas, Estados Unidos, por el delito de tráfico de estupefacientes se corresponden con una maniobra de lavado de activos y configuran por lo tanto el delito previsto y reprimido por el art. 303 inc. 1 del Código Penal”.

Espert apareció en registros financieros oficiales del Bank of America y en una contabilidad paralela que se usó como prueba en el juicio que concluyó con la condena de Debra Mercer-Erwin, socia de Federico “Fred” Machado.

El abogado de Espert: “Me voy afuera porque me aburro y estoy parado con el perro"

El abogado del diputado nacional José Luis Espert, Alejandro Freeland, sostuvo que no lo dejan ingresar al allanamiento si no es con la orden del juez: “Me voy afuera porque me aburro y estoy parado con el perro”.

En declaraciones a la prensa, el defensor del legislador libertario sostuvo que esta indicación “no la vio en ningún caso” y que cree en está impulsado por “gente de la política” y por “los medios de comunicación que se subieron a un carro”, manifestó.

“Resulta que acá estoy, esperando a que el Señor Juez me autorice al defensor a entrar al acercamiento. Nunca vi un escarnio y un ataque tan brutal, tan descarnado y tan feroz a una persona que recién está señalada y denunciada como presunto autor de un delito”, manifestó.