El Gobierno apeló la decisión de Ramos Padilla y ahora Bullrich critica la Boleta Única

El magistrado ya concedió la apelación por lo cual el tema será revisado por la máxima autoridad electoral del país, informaron fuentes judiciales.

“Concédese el recurso de apelación interpuesto contra el resolutorio de fs. 452/463, en relación y al solo efecto devolutivo (cf. artículos 61 del Código Electoral Nacional y 66 de la ley 23.298). Del memorial, córrase traslado por el plazo que se establece hasta la hora 20.00 del día de la fecha, 9 de octubre de 2025, a quienes se presentaron en los términos del art. 2 del Decreto 171/2019 (alianza “Potencia” de este distrito, a la señora Malena Galmarini -a través de su apoderado, Luis Eduardo Sprovieri- y a la alianza “Unión Federal” de este distrito). A los fines de la tramitación del recurso interpuesto, habilítanse días y horas inhábiles“, estableció la resolución.

En el escrito se consideró "extremadamente arbitrario" lo resuelto por Ramos Padilla y se advirtió que la sentencia "genera un profundo daño al sistema electoral".

"Se incurre en una flagrante violación a los derechos políticos y electorales de los ciudadanos", agregó el escrito en relación a que tras la renuncia de José Luis Espert jaqueado por denuncias de vínculos con un narcotraficante no se acepta que Diego Santilli ocupe el primer lugar en la boleta de candidatos a diputados para las elecciones del 26 de octubre.

Además, se advierte que Ramos Padilla "abandona el texto de la norma la cual establece un mecanismo constitucional, claro y coherente para determinar los reemplazos de los candidatos a diputados, para fijar como regla una interpretación forzada y arbitraria de un juez".

Bullrich admitió problemas con la Boleta Única de Papel

La ministra de Seguridad y candidata libertaria, Patricia Bullrich, reconoció problemas con el nuevo sistema electora que incluye la implementación de la Boleta Única de Papel al hablar sobre la instrumentación de los cambios en las listas que La Libertad Avanza debió realizar tras la renuncia del diputado José Luis Espert.

“Cambiamos el Sistema Electoral de una manera única”, destacó la funcionaria en declaraciones a Todo Noticias, pero aclaró: “Fijate los problemas que tenemos ahora con la Boleta Única de Papel, nadie pensó que se podía bajar un candidato”.

Sus dichos llegan luego de que la Justicia Electoral fallara en contra del espacio libertario que propuso al diputado del PRO Diego Santilli como cabeza de lista luego de que Espert renunciara a la candidatura por sus vinculaciones con el empresario “Fred” Machado acusado de mantener relaciones con el narcotráfico.

En este contexto electoral, en donde el oficialismo no pasó inadvertido, la candidata a senadora por la LLA indicó que aún no hay nombres para sucederla en el Ministerio de Seguridad, pero ratificó la continuidad de la “doctrina de que quien comete un delito debe pagar”.

“La política será la misma: combatir fuertemente al narcotráfico. El Ministerio de Seguridad Nacional se ocupa de delitos complejos, mientras que la Policía provincial tiene los delitos ordinarios. Espero que haya continuidad porque la gestión fue valorada y quien asuma deberá sostener la misma línea”, aclaró.