De acuerdo a su testimonio, los efectivos forman parte de la “mafia de La Salada” y cobran coimas por “protección”. Como ella no accedió al pago, los uniformados tomaron represalias.

“Me arrastraron de los pelos a un móvil policial, estaban fuertemente armados y no querían que hiciera la denuncia. Me obligaron a sacarme la ropa delante de siete hombres; padecí cuatro horas de tortura; me orinaron encima; me dijeron que me iban a tirar al riachuelo; me sacaron el teléfono y ni siquiera pude escribir ‘auxilio’. Usaron mi cuerpo, hicieron lo que quisieron. Siento bronca, impotencia”, detalló la mujer a Crónica Televisión.

La víctima, identificada como Liliana, fue a la Justicia, donde fue ignorada. “Llamé a Fiscalía, pero no me tomaron la denuncia, nadie hizo nada. Tengo ataques de pánico, no puedo seguir con mi vida normal”.

Tras recorrer comisarías, lograron que le tomen la denuncia. Dos de los hombres estuvieron presos 15 días, pero fueron liberados. “Yo seguía trabajando en la feria con miedo y uno de los feriantes se acercó y me dijo que los habían liberado, que me borrara porque no la iba a pasar bien. Ellos juntaron planta y me compraron un pasaje a Bolivia, me fui, estuve dos meses pero eso no era vida”, aseguró y concluyó: “Lo único que pido es justicia”.