Los Curas Villeros condenaron el asesinato de Lucas González

Los sacerdotes participaron de una misa oficiada por el padre Lorenzo "Toto" de Vedia en la intersección de las calles Iriarte y Luna, donde se ejecutó a Lucas, con la convocatoria de la Parroquia de la Virgen de los Milagros de Caacupé

“Estamos conmovidos por el asesinato de Lucas González, un adolescente cuyo único ‘delito’ entre comillas fue querer crecer como jugador de fútbol en un club de la villa y llevar a probar a sus amigos para que tengan mejor vida”, leyó el padre Toto.

El religioso continuó recordando que “Lucas se encontró con tres policías de la ciudad de Buenos Aires que actuaron completamente fuera de la ley. Matando a Lucas, se fueron al extremo. Ya ni debiéramos hablar de ‘gatillo fácil’. Fue un gatillo -consideró- que nunca debería haber estado en esa escena”.

Asimismo, los curas pidieron “que el Jefe de Gobierno de la Cuidad de Buenos Aires replantee sustancialmente los criterios de formación de la Policía a su cargo, así como los responsables de las demás fuerzas de seguridad que actúan en nuestros barrios”.

“Sería importante -afirmaron- que todos aprendamos de la decisión de la familia de Lucas que quiso donar sus órganos que seguirán vivos en quién sabe quién. Este gran acto de amor contrasta con los que odian, los que discriminan, los que matan desde el Estado”.

“Sabemos que la violencia institucional en nuestros barrios no es cosa nueva. Lo venimos advirtiendo desde hace años. No corregir estos errores es también la causa de este hecho aberrante. Si no se cambia, seguirá habiendo este tipo de muertes, como sigue habiendo abusos de la autoridad y violencia en el accionar de estas fuerzas de seguridad”.

Y en palabras del Papa Francisco, los sacerdotes expresaron que: “El abuso de poder es una trompada a la dignidad humana y eso no lo podemos permitir y contra eso hay que luchar”.