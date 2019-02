Los hijos de Federica Pais y Guillermo Laje denunciaron maltrato policial

Luego de que la conductora se manifestara "muy mal", trascendió que los jóvenes se negaron a declarar y dijo que los efectivos los golpearon al ser arrestados

“Estoy muy mal, no entiendo nada. No sabemos demasiado hasta que declare en la Fiscalía. Por ahora no daré notas, luego tendré más claro el panorama”, decía Federica Pais este lunes por la tarde cuando se le consultaba sobre la detención de su hijo, Dante Casemeiro (19), al que el fiscal Martín Gómez de al menos tres robos cometidos junto a su presunto cómplice, Octavio Laje (20).