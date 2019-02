Federica Pais tras la detención de su hijo: "Estoy muy mal"

"Estoy muy mal, no entiendo nada. No sabemos demasiado hasta que declare en la Fiscalía Por ahora no daré notas, por la tarde tendré más claro el panorama", dijo la conductora muy angustiada a PrimiciasYa.com y agregó: "Mi hijo está demorado hasta declarar en la Fiscalía". La conductora manifestó que hasta el momento no pudo hablar con el joven porque está incomunicado.

Detuvieron al joven que asaltó al campeón olímpico de BMX

Al momento de la detención, los jóvenes tenían celulares, un martillo para romper cristales, un blister de pastillas y dos réplicas de armas de fuego, una de ellas de aire comprimido. Está previsto que ambos sean indagado en las próximas horas.