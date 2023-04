Lucas Escalante: detienen a un comisario por encubrimiento

Se trata de quién era comisario de la seccional de la localidad de Bosques al momento de la desaparición de las víctimas: el nuevo fiscal de la causa, Daniel Ichazo, acusa al uniformado de encubrir a los dos detenidos que tiene la causa.

Cristian Centurión es hijo del comisario Francisco Centurión, y al momento de la desaparición de Lucas y Lautaro, el comisario Centurión era el jefe del ahora detenido Argañaráz.

Según la investigación, Argañaraz no siguió los audios aportados por amigos de Lucas en los que la víctima, aún desaparecido, contaba que iba a reunirse a la casa del hijo de centurión por unos vales de nafta.

La investigación sostiene que Argañaraz no busco a las víctimas en ese domicilio, tampoco certificó que los imputados fuesen el hijo y un primo de un comisario como señalaban los audios.

La familia de Lucas Escalante cree que la pesquisa avanza, pero lentamente. Archivo.

Por su parte, Marcelina Vázquez Benítez, la madre Lucas Escalante, dijo que no saben qué hacer ni adónde ir y que quiere a su hijo vivo al cumplirse cuatro meses de la desaparición del joven, que fue visto con vida por última vez el 9 de diciembre pasado cuando salió de Florencio Varela junto a Lautaro Morello, a quien días después hallaron asesinado.

"No sabemos qué hacer ni adonde ir, muchas veces me preguntan y ni yo sé nada, solo lo que está en las causas y nada más", dijo a Marcelina. "Van a ser cuatro meses de algo que me cuesta y me supera. Yo quiero vivo a mi hijo, sostuvo la mujer", quien reza porque aparezca Lucas con vida.