Lucio Dupuy: la novia de la mamá reconoció que le pegó "varias pataditas en la cola"

Confesó haberle pegado "unas pataditas en la cola porque se estaba mandando un moco". En ese momento, la madre de Lucio, Magdalena Espósito Valenti, la otra de las acusadas, decidió retirarse de la sala para no escuchar el discurso de su novia sobre lo sucedido aquella noche del 26 de noviembre de 2021.

"Lucio se estaba mandando un moco" y, de inmediato, tomó del brazo al niño y le pegó "varias pataditas en la cola". "Fue todo muy rápido, no sé. Le pegué y no medí dónde la verdad, ni sé por qué tampoco”, agregó, mientras rompía en llanto.

El resto de su exposición

"No le encuentro una explicación todavía. Sé que lo lastimé, me di cuenta en el momento e intenté remediarlo. Luego, lo alcé y lo llevé a la ducha porque pensé que iba a reaccionar. Él intentaba hablar, estaba consciente todavía. Se bañó parado. El me intentaba hablar, como para decir algo, pero no le salían las palabras", sostuvo Páez.

Luego agregó: "Cuando vi que se estaba debilitando o desvaneciendo, lo saqué, lo tapé con su toallón y lo llevé a mi pieza. Después lo senté en la cama y me fui a buscar ropa a su pieza para cambiarlo, lo más rápido posible porque era una situación muy desesperante en la que no sabía cómo reaccionar, ni qué hacer para que se recompusiera”.

DDHPL53RQZDAHAYFIJAB3SK3XE.jpg Lucio Dupuy, fue golpeado y abusado.

“Cuando voy a buscar ropa para cambiarlo, escucho un golpe y cuando vuelvo lo veo que estaba tirado en el piso, sin reacción. De cara al piso. Ni siquiera había apoyado las manos. Como si estuviese desmayado, no sé. Entonces yo por el mismo temor lo toqué con el pie para ver si reaccionaba y vi que no tenía respuesta de él, entonces me acerqué y lo di vuelta, lo puse boca arriba”, sostuvo.

La mujer también señaló que intentó hacer reanimación cardiopulmonar a Lucio, pero que no sabe si lo hizo "bien o mal" porque "no sabía cómo hacer la maniobra de la manera que correspondía".

“En ese momento, lo levanté a upa y traté de ponerlo en mi hombro para que estuviera bien acomodado y no se me cayera. En ese momento, vomitó cuando estábamos por salir de casa, no sé si en el comedor. Largó como una bilis, un vómito transparente. Y nada, después lo lleve a la salita. Ahí llegamos al hospital y me dijeron que había fallecido, que no tenía vida”, concluyó.

Lucio Dupuy fue asesinado el 26 de noviembre de 2021 en su casa de Santa Rosa, provincia de La Pampa. Desde un comienzo se detuvo a su mamá y a su pareja por el asesinato y con el paso del tiempo se comenzó a conocer el horror y maltrato que sufrió el menor de cinco años durante toda su vida. Abuso, golpes, amputación de sus genitales, violencia verbal y psicológica, todo eso fue el calvario que debió vivir Lucio a su poca edad y que desde un comienzo su papá denunció.