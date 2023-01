A más de un año del asesinato, el jueves 2 de febrero los jueces Aníbal Olié, Alejandra Ongaro y Daniel Sáez Zamora, pertenecientes al Tribunal de Santa Rosa, provincia de La Pampa, darán a conocer si son culpables o no las dos mujeres por el brutal crimen a golpes y el abuso sexual que sufrió Lucio.

Luego, en un plazo no mayor a 15 días, se realizará otra audiencia donde el Tribunal confirmará, si son culpables, y qué condena recibirán. Aunque por la imputación de "homicidio calificado y abuso sexual gravemente ultrajante" sólo se prevé prisión perpetua, la fiscal Verónica Ferrero le pidió a los jueces una sentencia justa y correcta contra las acusadas.

T4IKYC4HUFBBRMHRTQS3LJ4WI4.webp La madre de Lucio y su pareja, ambas investigadas por el crimen.

El juicio -que se desarrolló a puertas cerradas ya que la víctima era menor de edad y porque se debate un delito contra la integridad sexual- comenzó en diciembre donde ambas mujeres declararon frente al Tribunal y, luego de 18 audiencias, concluyó el jueves 22 de diciembre pasado.

El relato más destacado y polémico fue el de Abigail Páez, quien expresó: "Mi intención jamás fue lastimarlo y mucho menos matarlo. Me duele en el alma, lo extraño mucho". Aun así, la madre el niño asesinado también tuvo la oportunidad de dar testimonio y expresó: "Cuando lo dejé en mi casa, me saludó, estaba con vida. Al día de hoy sigo sin poder creerlo".

"A muchos les parecerá mal que no esté llorando, pero me mentalicé ser lo más fuerte posible para poder hablar claramente. Yo a Lucio lo lloro en privado, me parece más humano que hacerlo delante de personas que no me conocen a mí, ni conocieron a Lucio, y dijeron un montón de cosas sobre mi supuesto rechazo a la maternidad", agregó.

CASO LUCIO.jpg Magdalena Espósito Valenti, pareja de la mamá de Lucio Dupuy, en una de sus declaraciones ante el Tribunal de Santa Rosa, La Pampa. Archivo.

Lucio fue asesinado el 26 de noviembre de 2021 en su casa de Santa Rosa, y desde un comienzo se detuvo a su mamá y a su pareja por el asesinato; con el paso del tiempo se comenzó a conocer el horror y maltrato que sufrió el menor de cinco años durante toda su vida.

Abuso, golpes, amputación de sus genitales, violencia verbal y psicológica, todo eso fue el calvario que debió vivir Lucio a su poca edad y que desde un comienzo su papá denunció.

Ahora sólo resta saber qué dictarán los jueces en torno a este caso que desde un comienzo conmovió a todo el país y que generó la ceración de la Ley Lucio que consta en establecer capacitaciones obligatorias para médicos, docentes y los funcionarios del Estado que entren en contacto con niños y adolescentes y así poder notar si los mismos son víctimas de abusos o agresiones.

La desgarradora carta del papá de Lucio Dupuy

Christian, el papá de Lucio Dupuy, publicó una emotiva carta en las redes sociales a poco de que se conozca el veredicto del juicio de la muerte del nene, en la que expresó que experimenta "una tortura constante" y que desea que la vida pase pronto para volver a verlo.

"Deseo que la vida me pase rápido, disfrutando de todo lo que tengo para volverte a ver. Te extraño", expresó el hombre, cuyo hijo murió en noviemnre de 2021. En la causa, las principales acusadas son la madre del niño, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez. Ambas está imputadas por "homicidio calificado y abuso sexual gravemente ultrajante", una pena que puede merecer la cadena perpetua.

DDHPL53RQZDAHAYFIJAB3SK3XE.jpg Lucio Dupuy, fue golpeado y abusado.

"Te extraño. Lo he intentado y es inútil, llevo un tiempo tratando de soltarte, pero es totalmente inútil intentar olvidar algo que está y siempre estuvo tan dentro de mí", comenzó Christian en su texto. Y siguió: "Es imposible olvidar la sensación de cuando llegaste al mundo y te entregaron a mí envuelto en mantitas, imposible olvidar lo desgarrador y doloroso (que fue) verte en un cajón, cuando la ley de la vida dice que un hijo debe enterrar a su padre, y no así como pasó".

Christian Dupuy expresó también que no puede "entender" qué fue lo que pasó y que nadie le "ha dado explicaciones de por qué pasó todo esto". "Una tortura constante vive en mí, recordando esa hermosa risa, y tu vocecita diciéndome "papi". Tu hermana sigue nombrándote, no te olvida y nunca lo va a hacer, porque tu recuerdo vive en nosotros y, con el amor que te tenemos, jamás podremos olvidarte. Mi papito, deseo que la vida me pase rápido, disfrutando de todo lo que tengo para volverte a ver. Te extraño", finalizó.