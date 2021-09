Maniatan y le roban a un matrimonio en el entretiempo del partido de Argentina

El hecho ocurrió anoche, pasadas las 21.15, cuando los ladrones con sus rostros cubiertos y armados sorprendieron Jorge Crisci, de 62 años, a su esposa, de 56, cuando se disponían a cenar en el quincho de su vivienda, ubicada en la calle Gorriti al 1100, en el entretiempo del partido de fútbol.

"Estábamos en el quincho listos para cenar y aparecieron dos personas armadas. No fue un robo violento, si bien no pudimos hablar demasiado, ellos mantenían la calma, buscaban dinero y cosas de valor. Por suerte tenía algo que había traído de casualidad, porque nunca lo hago", dijo Crisci al medio local La Brujúla.

"Fue una noche muy difícil, una mala experiencia nueva. Son las cosas que sabés que te pueden pasar, pero no sabés cómo ni cuándo, por suerte estamos bien", añadió en la puerta de su domicilio aún conmocionado.

"Me dieron un golpe muy chiquito -relató- les pusimos la casa a disposición, después nos ataron en el dormitorio y les dijimos que revisaran todo tranquilos, que había algo de dinero y joyas, que no había más nada. Hoy me doy cuenta de que si no tenés algo para dar la cosa se pone difícil, porque no te creen si les decís que no tenés nada. Creo que me salvó tener plata en mi casa", dijo.

En las horas posteriores, Crisci descubrió que "se llevaron dos o tres valijas con ropa, creo que estuvieron media hora por lo menos. Se tomaron todo el tiempo para revolver y recorrer la casa. Los dos estaban armados y seguramente había un tercero que fue el que les dijo que salieran".

BahiaBlanca-robo.jpg El robo se dio en la noche del jueves en la vivienda que un matrimonio mayor tiene en Gorriti al 1100, en Bahía Blanca.

Los ladrones se alzaron con un botín de 100.000 pesos, algunas alhajas, los teléfonos celulares, una escopeta antigua y un revólver, y la ropa que pudieron meter en el equipaje. Tras lograr zafarse, el matrimonio alertó a la Policía, que llegó a la casa y montó un operativo de búsqueda de los asaltantes, aún prófugos.

El hecho es investigado por el fiscal Diego Conti, de Bahía Blanca, en el marco de la causa caratulada como "privación ilegal de la libertad y robo agravado por el uso de armas".

"Sabemos que esto puede pasar, estamos todos en el bolillero. No sabés en que momento te va a pasar, lo que uno siempre desea es que si te toca poder contarlo", reflexionó la víctima de este nuevo hecho de inseguridad en la provincia de Buenos Aires.