Martin Cirio "La Faraona" acusado de pedófilo por "el Dipy"

DIARIO POPULAR narrará la historia del choque entre los usuarios Cirio y El Dipy sin reproducir textualmente los mensajes debido al lenguaje utilizado por ambos.

El comienzo: Cirio con "el Dipy"

La polémica comenzó luego de que Cirio difundiera una nota del portal Rating Cero titulada “El tema de El Dipy que hace apología del abuso de menores”.

“Se acuerdan de El Dipy bardeando el lenguaje inclusivo y mis bellos pelos de la...? Bueno le encontraron esta pieza musical donde cantan que se ..... a una nena de 15 años. Un careta y doble moral menos” fue el tweet publicado por alias "La Faraona" junto a la nota del portal.

El Dipy contra Cirio

El cantante de cumbia salió al cruce y le respondió: “Hola cara de ****. El tema no es mío. El que escribió y es autor del tema es el dueño de la banda donde cantaba ese tema. El empuje. Año 2007. Era empleado y cantaba lo que me decían. Y sabés que salame? Te abro hilo”, comenzó diciendo. Y continuó con una serie de tweets donde apuntaba contra el comediante por decir "barbaridades de la gente, reírse de los chicos con síndrome de Down", entre otras cosas.

“¿Vos (Cirio) sos la misma persona que sale fumando porro en las redes y decís que la gente de las provincias son todos pobres y te dan asco?, apuntó el Dipy.

Dentro de ese hilo de Twitter el Dipy publicó una foto donde se ve un presunto posteo de Cirio que decía “Me voy a la ventana a mirar a los nenes salir del jardín y ........ mientras veo a Tomacito, mi preferido”.

“Ahhhhh pero si se lo que sos. Un hijo de.... que puso esto (por el posteo arriba citado) y lo borró después" y agregó un insulto.

Cirio responde

Ante la catarata de tweets por parte de "el Dipy", Martin Cirio apuntó: “Si..si, claro cantabas lo que venga. Si te decían que cantes que matas abuelas a cuchillazos, ¿también lo cantabas? Reflotame lo que quieras pero no canto que me .....pibas de 15 años en grupo”

“Holaaaa me contestaste!!! Que felicidad. Que justo me viniste. Me había olvidado de ponerte algunas otras cosas más. Te abro hilo de vuelta”, respondió el cantante. Comenzando así nuevamente una serie de posteos contra "la Faraona".

Los tweets que presentó el Dipy y atribuyó al comediante ya no se encuentran en la red social y los seguidores del cantante acusaron que Martin Cirio de eliminarlos.