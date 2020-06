Melisa Zurita: "Me dijo que me iba a matar delante de mi hija"

Zurita rompió el silencio y brindó detalles del mal momento que debió afrontar junto a su hija ante la sorpresiva irrupción y dijo: “Cerca de las 19 horas me encontraba la habitación con mi hija, las dos solas, porque mi marido estaba trabajando. Estaba todo oscuro porque ya era casi de noche, fui a preparar la merienda y al volver a mi cuarto comencé a escuchar una voz de una mujer y dije ‘¿quién es?’”.

En esta misma línea, continúo: “Como vivo en un barrio cerrado supuse que era una mujer que venía a pedir algo, o que me habían abierto la puerta, y entonces digo: ‘¿quién es? ¿quién está ahí...?’ En eso escucho una voz que hablaba cada vez más fuerte y me decía: ‘¿Dónde estás... dónde estás? No te escondas’. Pensé que se habían confundido de casa”.

Al reconocer a Martínez, la periodista aseguró que entró en pánico y que si hubiese sido otro delincuente quizás su reacción hubiera sido distinta. “Ya me había amenazado con matarme”, narró.

“Ella vivió en esta casa, por eso conoce todos los lugares. Conoce todos los movimientos, pero todavía no sé por dónde entró. Nosotros ya hicimos reiteradas denuncias por amenazas de muerte y en alguna oportunidad me siguió hasta un auto”, describió.

“Se apareció con una capucha tipo pullover, todo desarreglado que tenía un agujero que es por donde me miraba. Tenía los ojos ensangrentados. No sé si estaba borracha o drogada. El buzo estaba lleno de sangre, tenía unas cadenas, una trincheta o un cuchillo y algo más. Yo intentaba hacer algo con mi celular, pero ella me decía que lo dejara. Empezamos a forcejear y cuando vi que tenía los guantes de látex dije ‘esta me viene a matar’. Y me dijo: 'Te voy a matar delante de tu hija para que vea cómo te mato... fue una locura”, manifestó.

A pesar de la tensión y el miedo, Zurita logró encontrar un momento de descuido para escapar de la habitación con su hija y llegarse hasta el parque desde donde pidió a los gritos ayuda. Pese a ello, el mal momento se profundizó al darse cuenta que Martínez no estaba sola.

“Cuando salgo veo a dos hombres que me gritaron ‘hija de puta te vamos a matar, te vamos a matar...’. Seguí corriendo hasta la casa de al lado, que encima no había nadie, y me escondí detrás de una pared abrazada a mi hija y le pedí que hiciera silencio para que nadie nos escuchara”, indicó.

Los minutos fueron eternos, pero la tranquilidad arribó ante la llegada del personal de seguridad del barrio que tras perseguir a mujer lograron detenerla al momento de intentar salir del barrio privado con la camioneta de Zurita.

A pesar de la intervención judicial por parte del fiscal Marcelo Tavolaro, de la UFI 1 Desentralizada de Ituzaingó, la preocupación de la periodista se mantiene por “el poder, los contactos y el dinero” de Martínez quien “podría quedar libre en dos minutos”.