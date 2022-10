Sergio Regueiro, hijo del hincha de Gimnasia que murió en los incidentes de anoche en El Bosque, dio detalles de los últimos minutos con vida de su padre.

Sergio Regueiro, hijo de César Regueiro, el hincha de Gimnasia que falleció en medio de la represión de la Policía Bonaerense, aseguró que su papá falleció "en la cancha" y fue contundente: "Si no hubiesen tirado gas pimienta, esto no pasaba. No entiendo por qué tanta represión".