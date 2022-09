A través de un comunicado, la autoridad de frontera informó que "durante un proceso de revisión de rutina, Aduana revisó un vehículo brasileño conducido con destino a Puerto Iguazú y en la parte trasera del rodado detectó recipiente con nitrógeno de los utilizados para el transporte de semen o material vivo".

En la inspección, el transportista reveló que el recipiente contenía "alrededor de 200 embriones de toro congelados, que presentan un valor de mercado que oscila entre los 2.000 y 3.000 dólares por unidad", lo que en total superaría los 500.000 dólares.

Ante esto, el personal de Aduana secuestró de la totalidad de la mercadería y dio intervención al Senasa como autoridad de aplicación, para someter a análisis muestras "a fin de determinar con precisión la raza, pedigree y otras características".

De acuerdo a datos difundidos por Aduana, durante el 2019 se importaron embriones de toro congelados por un valor de US$ 10.900.000; post pandemia, en el año 2021, por US$ 15.940.000; y desde el 1/01/2022 al 18/9/2022 por un monto total de US$ 14.700.000.