Monte Grande: nueva denuncia de acoso contra el portero Ramón Espíndola

Esta declaración testimonial “incorpora datos significativos” a la causa que tramita en el Juzgado de Garantías 2, a cargo de Javier Leandro Maffucci Moore, y tomó estado público el lunes.

Los hechos de abuso sexual que se le imputan habrían ocurrido entre julio y diciembre del año pasado, en varias oportunidades en los que Espíndola -quien se desempañaba como portero del turno mañana del Instituto Parish Robertson-, besó sin consentimiento a una alumna de tercer año.

La fiscal Verónica Pérez, responsable de la UFl 3, también le imputó el delito de acoso por haberle escrito mensajes por Whatsapp a la víctima pidiéndole que lo llame, fotografías e invitaciones a salir del aula para encontrarse.

Espíndola fue detenido el viernes luego de que la fiscal evaluara el testimonio de la víctima en Cámara Gesell y el peritaje del celular, pero se negó a declarar y su defensa pidió la excarcelación.

El lunes, Mariana, una docente integradora de la institución, declaró ante la prensa que la denuncia no le resultó “extraña” porque más de una vez se había “sentido incómoda” frente a actitudes del portero.

“Ramón tenía una actitud de saludar con abrazos que duraban unos segundos, eso me generaba incomodidad. Yo veía que esto lo hacía también con otras docentes y con alumnas. Un día me abrazó y me susurró: ‘nunca estuve abrazado con una mujer así’, otra vez me dijo que tenía lindos ojos, y así varios hechos”, detalló la docente.

Espíndola era el papá de Rodrigo Espíndola, el jugador de Nueva Chicago que murió tras ser baleado por ladrones mientras ingresaba a su casa con el auto en mayo de 2016.