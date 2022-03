Morón: encuentran al adolescente desaparecido hace dos días en Arrecifes

Thiago había salido con su bicicleta el 2 de marzo al mediodía, supuestamente rumbo a la escuela, y nunca regresó. Según trascendió, el menor se llevó una suma de $15.000, producto de sus ahorros, y le dejó una nota a su familia.

"Jamás antes se demoró más de media hora en volver a su casa cuando tenía que hacerlo. Dejó una nota en su casa, diciendo que se iba y que no lo busquen, que quería estar solo", contó su tía en declaraciones radiales.

En su carta, el menor le escribió a su padre: “Me voy a estudiar el mundo. Llevo ropa suficiente y 15 mil pesos que estuve ahorrando. No quiero depender de nadie. Además, esa escuela no tiene nada nuevo que enseñarme. No me busques, voy a estar bien”.

Y en otro fragmento, decía: "También me fui porque tengo que cuidar de dos personas a las que amo. Cualquier duda que tengas pregúntale a Yamila. A ella le conté sobre esas dos personas a las que amo. Decile a Yamila que te diga lo que sabe de mí. Eso es lo último que te digo: Te amo Pa".

De acuerdo a información difundida en distintos medios, las mencionadas dos personas a las que el chico decía amar serían una mujer mayor de edad a quien había conocido por redes sociales y el hijo de ésta, quienes vivirían en la Ciudad de Buenos Aires.

Finalmente, la Policía Bonaerense dio con su paradero en las últimas horas y lo retuvo; al parecer, Thiago estaba durmiendo abajo de un puente junto a su bicicleta y una mochila.

“Si bien estaba en buen estado de salud, se notaba claramente que había estado todos estos días a la intemperie. No se había bañado y tenía la misma ropa que el día de la desaparición”, contó uno de los efectivos.

Mientras Thiago se reencuentra por estas horas con su familia, la Justicia intenta identificar a la mujer mayor con la que el menor se estaba relacionando.