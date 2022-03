Motochorros perpetran más de 8 mil "ataques salvajes"

El dato surge de una nueva Encuesta Mensual de Inseguridad (E.M.I.), desarrollada por la ONG Defendamos Buenos Aires con la asistencia del Estudio Miglino y Abogados y tomando como base fáctica, la información de todos los departamentos judiciales de la Provincia de Buenos Aires, el fuero de Instrucción de la Nación para la Capital Federal que tiene jurisdicción en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

"Hace unas horas, al menos diez motochorros, que circulaban en cinco motos protagonizaron un violento robo piraña contra un joven repartidor cuando estaba por entregar un pedido en la localidad bonaerense de Merlo. El asalto ocurrió en apenas 29 segundos. Este grave hecho tuvo lugar en la calle Bolívar, entre Constitución y Rioja, donde la víctima llegaba a la casa de un cliente. La banda criminal apareció de repente a bordo cinco motos con diez delincuentes -dos por moto- que lo rodearon y le apuntaron con un arma de fuego en la cabeza a la víctima. Al muchacho le robaron el vehículo en el que trabaja, el teléfono celular, el celular de la empresa y la recaudación de 250 mil pesos. Sin embargo, este es solo uno de los 8.000 graves hechos de violencia que la impune mafia de los motochorros protagoniza cada día y cada noche en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense", dijo Javier Miglino, abogado Especialista en Seguridad y Director de Defendamos Buenos Aires.

"Gisela trabaja en la zona de Belgrano y todos los días viaja desde su casa en el barrio San José de la localidad de Adrogué en el partido de Almirante Brown, hasta su trabajo. Son casi dos horas de viaje, pero el sueldo que gana Gisela como recepcionista en un edificio corporativo sobre la esquina de la Avenida del Libertador y Olazabal, lo vale, según nos confió la chica. Este viernes, cuando llegaba a la oficina, hacia las 7 de la mañana, un motochorro se le apareció de atrás, circulando al menos 80 metros por la vereda sobre la calle Tres de Febrero, a la altura de Manuel Ugarte y la amenazó con un cuchillo para que le de el celular. Gisela de inmediato se lo dio pero el delincuente bajó de la moto y le dijo, seguro tenés otras cosas escondidas. La manoseó completamente, desde los senos hasta la cola pasando por la zona vaginal. Hizo una mueca de que no tenía nada y se fue. En la esquina tiró al piso el celular de la chica, que se hizo trizas. Gisela quedó paralizada y al rato volvió a su casa. ‘El tipo nunca pensó en robarme. Me venía siguiendo por la calle Congreso desde que bajé del subte. Daba vueltas y volvía a mirarme. Por ese motivo, doblé por Tres de Febrero para evitarlo y no solo me siguió, sino que se subió con la moto por la vereda. Me quería tocar y no solo lo hizo, sino que está impune’. Ese es el relato de una víctima de abuso sexual por parte de un motochorro, porque ahora no solo roban, sino que también abusan de las chicas", dijo Miglino.

Otros casos graves protagonizados por motochorros

"Hace apenas unas horas, una familia de Luis Guillón vivió un episodio de terror cuando seis motochorros a bordo de tres motos, los interceptaron en la esquina de Siciliano y Rozales, en el citado barrio del sur bonaerense y luego de amenazarlos con armas de fuego, lograron robarles dinero en efectivo y los celulares de todos los miembros de la familia", dijo Miglino.

Los barrios más afectados por el crimen

En Capital Federal la zona de Belgrano, Nuñez, Palermo y Recoleta se han vuelto peligrosas. Se suman Pompeya, Flores, Liniers y Balvanera. En el Conurbano bonaerense hay problemas en San Isidro, San Martín, La Matanza, Quilmes y Florencio Varela.