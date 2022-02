Murió Gustavo Martínez, ex de Ricardo Fort y tutor de sus hijos

La Policía investiga si el empresario, quien además era el tutor legal de Martita y Felipe Fort, se arrojó al vacío o si cayó accidentalmente.

Fuentes del caso comunicaron que para la Justicia el hecho fue caratulado como "muerte dudosa", mientras avanzan las pericias en el predio de la calle Sucre al 1900.

Vecinos del lugar fueron quienes dieron aviso al 911 alrededor de las 4.15 de la madrugada y al lugar arribaron móviles de la Policía de la Ciudad y ambulancias del SAME.

El año pasado, en una entrevista radial, Martínez declaró acerca de su relación con quien en vida fuera uno de los herederos de la compañía de chocolates FelFort: "Es una de las personas que más quise, lo quise un montón, con sus cosas y las mías, y yo creo que él también me quiso".

"No sé si fui la persona que más amo, no me pongo puntos. Muchas veces a mí me enojaba por la gente que se aprovechaba de él. Y él se enojaba conmigo, me decía que era su plata. Yo le decía 'vos tenés hijos boludo'. Era un quilombo a veces, era normal eso, yo no soy una persona de guita", agregó quien fuera novio de Ricky durante cuatro años.

ricardo-fort-y-gustavo-martinez-02.jpg Gustavo Martínez y Ricardo Fort fueron amigos y también pareja durante los últimos cuatro años de vida del empresario chocolatero.

Fort murió el 25 de noviembre de 2013 a los 45 a causa de un paro cardiorespiratorio cuando se encontraba internado en el Sanatorio de La Trinidad luego de sufrir la fractura del fémur de una de sus piernas días antes mientras estaba en Miami, Estados Unidos.

Un dato no menor: el próximo 24 de febrero, los mellizos Felipe y Martita Fort cumplirán 18 años, edad legal hasta la cual estaban bajo la tutela de Gustavo Martínez.

NOTICIA EN DESARROLLO.